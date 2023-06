Ecoservice, azienda leader nel settore degli autotrasporti, certificata ISO per gestione ambientale e qualità

Giugno 8, 2023

(Adnkronos) – Le certificazioni internazionali confermano l’eccellenza dell’azienda italiana Ecoservice

Milano, 8 Giugno 2023. L’industria degli autotrasporti è un settore cruciale per l’economia italiana che oggigiorno si trova a dover affrontare sfide legate sia alla gestione ambientale sia alla qualità dei servizi offerti. In questo contesto, l’italiana Ecoservice srl, che dal 1996 opera nella logistica del trasporto dei rifiuti urbani, si è affermata come un’azienda leader nel settore degli autotrasporti.

Ecoservice SRL, infatti, ha ottenuto le certificazioniISO 45001:2018 e ISO 37001:2016, confermando il suo impegno per la gestione ambientale e della qualità, in linea con l’obiettivo con cui è stata fondata, di fornire servizi di trasporto efficienti, affidabili e sostenibili e ad un giusto costo per il cliente.

Una sfida più che mai attuale dato che, per il terzo anno di fila, l’incidenza del costo dei trasporti sulle merci in Italia è aumentato del 3,3%, come evidenziano i dati della Banca d’Italia. Sin dall’inizio, l’azienda ha posto dunque un’enfasi particolare sull’importanza di ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività e della spesa per il trasporto investendo su tecnologie all’avanguardia ad impatto zero. Ed ecco che, l’intera flotta Ecoservice, oltre 250 mezzi, si presenta con standard paragonabili a veicoli di ultima generazione: trattori stradali rispondono agli standard Euro 6 o sono alimentati a GPL per ridurre al minimo l’impatto ambientale, ed i semirimorchi sono a tenuta per evitare qualsiasi dispersione di carico.

Una sfida attuale, quella abbracciata da Ecoservice per contrastare l’inquinamento su strada della propria flotta. La prospettiva finale è sempre stata quella di contrastare i dati allarmanti diffusi dall’ISPRA nel 2020 dove si evince come il settore dei trasporti è responsabile del 25,2% del totale delle emissioni di gas serra. In questi termini, Ecoservice e la flotta di mezzi in campo, vanno totalmente nella direzione opposta.

Ma non è tutto. Una delle pietre miliari nel percorso di Ecoservice verso l’eccellenza è rappresentata dalla certificazione ISO 45001:2018. Questo standard internazionale riguarda la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro: le persone al centro. Ottenere questa certificazione implica l’implementazione di un sistema di gestione che identifica i rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti e mette in atto misure per prevenirli e controllarli. Ecoservice ha dimostrato un impegno costante in questo senso, adottando politiche e procedure che garantiscono un ambiente di lavoro sicuro.

Oltre alla sicurezza sul lavoro, Ecoservice ha ottenuto anche la certificazione ISO 37001:2016, che riguarda il sistema di gestione anti-corruzione. Questa certificazione conferma che l’azienda iscritta al registro delle imprese di Massa Carrara ha implementato misure per prevenire, rilevare e contrastare pratiche di corruzione all’interno dell’organizzazione. In altre parole, l’azienda è stata in grado di blindare una lunga serie di procedure chiare e trasparenti che promuovono un ambiente etico e responsabile.

Negli ultimi 20 anni, la Ecoservice srl è sapientemente riuscita ad affermarsi come un’azienda leader nel settore degli autotrasporti grazie alla sua attenzione per l’ambiente e alla qualità dei servizi offerti. A coronamento della mission ecologica aziendale anche le certificazioni ISO 45001:2018 e ISO 37001:2016 che confermano l’impegno dell’azienda per la gestione ambientale, la sicurezza dei dipendenti e l’integrità aziendale. Grazie all’adozione di tecnologie sostenibili, alla formazione del personale e a politiche etiche, Ecoservice continua a guidare l’industria degli autotrasporti verso un futuro più sostenibile e di alta qualità.

