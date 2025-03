Edilimpianti Trieste ottiene la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere

27 Marzo 2025

– Trieste, 27 marzo 25 Edilimpianti Trieste, parte di Edil Group, ha ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento che attesta l’impegno dell’azienda nel promuovere la parità di genere nel settore edilizio. Questo traguardo rappresenta un passo significativo per un settore tradizionalmente caratterizzato da una forte prevalenza maschile.

La certificazione UNI/PdR 125:2022, pubblicata dall’Ente Italiano di Normazione (UNI) il 16 marzo 2022, definisce i requisiti per un sistema di gestione della parità di genere, valutando le aziende su sei aree chiave: cultura aziendale e strategia inclusiva, governance equa, gestione delle risorse umane, opportunità di crescita per le donne, equità retributiva e conciliazione vita-lavoro. Oltre a rafforzare l’impegno dell’azienda, questa certificazione offre benefici concreti, tra cui sgravi fiscali e vantaggi nei bandi pubblici.

Attualmente, le donne rappresentano solo il 12% della filiera edilizia e il 7% delle figure operative nei cantieri. Tuttavia, l’interesse femminile per il settore sta crescendo, con un aumento delle iscrizioni nei corsi di formazione. La certificazione UNI/PdR 125:2022, cambiamento necessario nel settore edilizio, non solo favorisce l’inclusione, ma contribuisce anche alla valorizzazione delle competenze e all’innovazione nel settore.

In merito Claudio Bruno, HSEQ Director di Edilimpianti Trieste ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la parità di genere. Di parità si parla da tempo, ma sappiamo bene che in Italia c’è ancora molta strada da fare. Le differenze retributive tra uomini e donne sono una realtà, così come le difficoltà per le donne nel costruire percorsi di carriera solidi e bilanciati con la vita personale. Finalmente, però, esiste uno strumento concreto che può aiutare le nostre aziende a cambiare davvero. Questa certificazione non è solo un riconoscimento, è una guida per lavorare su aspetti fondamentali come: l’equità salariale, la crescita professionale, l’inclusione e la tutela della genitorialità per madri e padri. Noi di Edil Group e Edilimpianti abbiamo scelto di intraprendere questo percorso perché crediamo nel cambiamento. Certificarsi significa, non solo contribuire a un futuro più equo, ma anche creare un ambiente di lavoro più forte e più sostenibile, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030”.

All’interno di Edil Group, le donne rappresentano il 15% della forza lavoro, ricoprendo ruoli chiave soprattutto nei settori tecnico-amministrativi e nelle posizioni di vertice. Attraverso programmi di formazione e valorizzazione delle competenze, il gruppo triestino continua ad investire in un ambiente di lavoro sempre più inclusivo e sostenibile.

L’ottenimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 da parte di Edilimpianti Trieste e Edil Group segna un importante passo avanti verso l’adozione di pratiche aziendali sempre più inclusive nel settore edile. Questo traguardo dimostra come l’impegno per la parità di genere possa generare benefici concreti per le aziende e per l’intero comparto delle costruzioni, contribuendo a dare un impatto positivo alla società in cui viviamo.

Contatti:

https://www.edilimpiantitrieste.com/