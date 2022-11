Ediltrasporti srl, Pizzolorusso: l’eccellenza nei servizi di bonifica di aree pubbliche e private

Novembre 28, 2022

(Andria, 28 novembre 2022) – Ad Andria la seconda generazione per la gestione di rifiuti solidi e liquidi speciali non pericolosi.

Andria, 28 novembre 2022. Nel momento storico che stiamo vivendo l’attenzione al corretto smaltimento dei rifiuti è fondamentale. Con gli incentivi statali alle ristrutturazioni green e la necessità di svolgere opere di ogni genere in poco tempo, avere a disposizione chi si occupi del trasporto degli scarti del lavoro quotidiano può essere un fattore essenziale. È proprio a questa necessità che va incontro la società andriese Ediltrasporti srl, fondata nel 2010 da Riccardo Pizzolorusso, specializzata nel servizio di bonifica di aree pubbliche e private, e che opera principalmente in Puglia nella provincia di Andria (BAT).

L’azienda, di seconda generazione, tra i vari servizi di punta offre la gestione di rifiuti solidi e liquidi speciali non pericolosi. La loro raccolta, il trasporto e lo smaltimento sono un servizio cardine dell’attività, per la quale è fondamentale un gruppo di lavoro di esperti ed automezzi innovativi.

“Quando un soggetto pubblico o privato ha un problema con del materiale di scarto al quale non riesce a trovare una destinazione” spiega Riccardo Pizzolorusso, titolare della società Ediltrasporti srl – certificata ed iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, con autorizzazioni di categoria 1 e 4 classe C, “noi possiamo aiutarli nel corretto smaltimento finale del rifiuto. Siamo reperibili 24 ore su 24 e garantiamo affidabilità e precisione nel relativo trattamento a norma. Come società privata” specifica Pizzolorusso “siamo i primi sul territorio della Provincia Bari-Andria-Trani a fornire questo tipo di servizio completo, grazie anche alla organizzazione interna dell’azienda e alla grande varietà di autocarri – dai piccoli ai grandi – per fare micro e macro raccolta in ogni ambiente lavorativo. Il lavoro si svolge soprattutto con automezzi scarrabili: posizioniamo i cassoni di varie dimensioni – che affittiamo – nelle isole ecologiche (quindi di enti comunali) ed in aree private dove si realizza la raccolta, poi ripreleviamo i container e portiamo il materiale allo smaltimento. Tuttavia” precisa il titolare della società pugliese “è grazie al possesso di competenze qualificate dei miei dipendenti, all’attrezzatura e agli automezzi di ultima generazione che la ditta è in grado di rispondere in modo puntuale e tempestivo a tutte le diverse richieste della clientela, seguendo le opere con il massimo dell’efficacia”.

Oltre allo smaltimento rifiuti, le principali soluzioni professionali offerte dalla Ediltrasporti srl sono: servizi di pulizia e sanificazione di strade e piazzali; di spurgo fognature, pozzi neri e manutenzione di fosse biologiche; bonifica di aree pubbliche e private, intervenendo anche in edifici civili ed industriali; noleggio cassoni per il settore edile che per altri tipi di rifiuti e per altre categorie merceologiche; movimento terra; autotrasportoin conto terzi e molto altro.

“La Ediltrasporti srl è nata dall’esperienza decennale che ho ereditato da mio padre” racconta il titolare dell’attività, Riccardo Pizzolorusso. “Mestiere che poi ho trasformato, pensando più in grande, spingendomi oltre il territorio comunale e nelle dimensioni dell’azienda. Ora infatti, da quasi un decennio, ho dieci dipendenti, una ventina di mezzi ed altre attrezzature specialistiche ed all’avanguardia, funzionali al lavoro ottimale.

Adesso ho trovato la mia dimensione giusta ed il valore aggiunto della mia azienda è anche il rapporto umano diretto col cliente. Dal privato cittadino all’ente pubblico, trattano sempre con me, non ci sono intermediari. Mia è la responsabilità lavorativa, ed il cliente, chiunque esso sia, non si deve relazionare con altre figure professionali per qualunque esigenza o questione”.

