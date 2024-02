Editoria, all’Università eCampus l’incontro con Francesca Fialdini

Febbraio 12, 2024

(Adnkronos) – Martedì 13 febbraio alle 18.30 la presentazione del volume “Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione”

Roma, 12 febbraio 2024.L’Università degli Studi eCampus presenta – all’interno della sua rassegna editoriale – il libro di Francesca Fialdini, con Leonardo Mendolicchio, “Nella tana del coniglio. Quando la lotta con il cibo diventa un’ossessione”.

Sei incontri intimi, con persone affette da disturbi del comportamento alimentare, uno dei grandi mali del nostro secolo, per comprendere i motivi nascosti di un dolore che trasfigura il corpo ma inizia chissà dove. Martha, Benedetta, Marco, Giulia, Valentina ed Anna ci invitano a guardare cosa c’è dentro la tana in cui sono caduti mentre ricorrevano un mito, un ideale di perfezione, un bisogno d’amore, una visibilità. Pagine di successi e di dolore, che raccontano come determinazione, coraggio e volontà possano trasformare in trampolini di lancio e in occasioni di grande riscatto difficoltà e ostacoli di qualunque natura.

“L’intento di questo libro è portare a chiunque una riflessione sull’uso delle parole quando raccontiamo di anoressia, bulimia, bindge eating e altre declinazioni dei disturbi del comportamento alimentare, consapevoli che le parole creano le nostre relazioni, propongono un’immagine di noi stessi e danno forma – come un gioco di specchi – alle nostre ansie e paure più profonde”.

La presentazione sarà condotta e moderata da Federico Brusa, psicologo e docente presso la facoltà di Psicologia dell’Università eCampus.

Francesca Fialdini, inviata, conduttrice e autrice. Lavora in Rai dal 2005, occupandosi con particolare attenzione di argomenti di attualità che hanno al centro le donne e i giovani. Da cinque edizioni conduce su Rai 3 “Fame d’amore”, programma pluripremiato dedicato al racconto di disturbi del comportamento alimentare e altre espressioni del disagio giovanile.

Leonardo Mendolicchio, medico psichiatra, è direttore dei reparti di riabilitazione disturbi alimentari e Auxologia dell’Auxologico Piancavallo e direttore del laboratorio di ricerca di neuroscienze Metaboliche. Founder del progetto Food For Mind, è da anni impegnato nella cura dei disturbi alimentari. È tra i sostenitori del progetto “Fame d’amore”, nonché supervisore scientifico.

L’Università eCampus è un Ateneo che, attraverso una didattica e-learning, propone 65 indirizzi di studio e master altamente professionalizzanti che ha tra i principali obiettivi la c.d. “Terza Missione”, l’insieme cioè di tutte quelle attività con le quali l’Università, oltre a fare Alta formazione e Ricerca, entra in contatto con il contesto socio-economico attraverso il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze. Ciò sin dalla sua istituzione (con Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 30 gennaio 2006) e grazie alla presenza capillare in tutte le principali città d’Italia con proprie sedi. Info all’indirizzo www.uniecampus.it.

