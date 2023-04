Editoria: nasce URANIA Media, spin-off di UTOPIA

Aprile 4, 2023

(Adnkronos) – ● La newco riceve in conferimento la testata The Watcher Post e i format televisivi degli UTOPIA Studios

● 1 milione di euro nel 2023 per nuovi investimenti e acquisizioni

● Oltre 1.200 ospiti in 2 anni di programmazione TV

Roma, 4 aprile 2023. UTOPIA annuncia la costituzione di URANIA Media S.r.l., spin-off della propria Direzione editoriale a cui sono state conferite tutte le attività di produzione di contenuti media e digital del gruppo.

Attraverso l’operazione societaria URANIA diventa, quindi, titolare sia di The Watcher Post, testata giornalistica diretta da Piero Tatafiore e specializzata in analisi politico-economica, sia dei format televisivi prodotti dagli UTOPIA Studios, tra i quali: Largo Chigi – Vista sulla Politica; A View from Italy, condotto da Daniele Capezzone; Transatlantico, realizzato in collaborazione con La Verità; Forbes Quality Leaders, condotto da Gaia De Scalzi.

URANIA fa il proprio ingresso nel mercato dei media forte dei prodotti e del know how sviluppati dalla Direzione editoriale di UTOPIA negli ultimi anni, e in particolare grazie agli Studi TV – strategicamente posizionati a Largo Chigi a Roma e a Piazza Meda a Milano – dove solo negli ultimi 24 mesi sono stati prodotti e trasmessi 14 diversi format multipiattaforma che hanno visto la partecipazione di oltre 1.200 ospiti tra rappresentanti istituzionali e aziendali.

La nuova società ha presentato un business plan che prevede, per il solo 2023, investimenti per 1 milione di euro che consentiranno – anche attraverso prossime acquisizioni societarie – di crescere ulteriormente nel mercato di riferimento.

“Il mutevole contesto politico-economico, nazionale e internazionale, caratterizzato da improvvise crisi dei mercati e nuove tensioni geo-politiche – dichiara Giampiero Zurlo, amministratore delegato di UTOPIA e presidente del consiglio di amministrazione di URANIA – impone agli stakeholder la ricerca di un’informazione di qualità e di dettaglio, generata da professionisti in grado di approfondire e interpretare correttamente le sempre più complesse dinamiche istituzionali ed economiche. Questo rappresenta il nostro punto di forza. Come dice il claim di The Watcher Post: ‘non vogliamo essere i primi, vogliamo spiegare il perché’. Nelle nostre trasmissioni e sulla nostra testata, infatti, i rappresentanti istituzionali e aziendali possono approfondire temi complessi senza la necessità di doversi scontrare politicamente per il solo fine di aumentare l’audience e il consenso.”

UTOPIA è leader in Italia nell’attività integrata di Public Affairs, Corporate Communication & Digital Strategies. Con circa 80 collaboratori e sedi a Roma, Milano e Bruxelles, la società assiste alcune delle più importanti imprese nazionali e internazionali nei rapporti con le istituzioni e con i media. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti tra cui: “Leader della Crescita” de Il Sole 24 Ore (per 4 anni consecutivi dal 2019 al 2022), “FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies” del Financial Times (per tre anni dal 2018 al 2020), “Campioni della crescita” de La Repubblica – Affari e Finanza. Ha pubblicato con Giubilei Regnani i libri “La Tempesta Perfetta – La politica italiana raccontata alle multinazionali che investono nel nostro Paese” (2018), “La Rivoluzione può attendere – Perché la sovranità europea ha prevalso sull’impeto sovranista” (2019) e “Il mondo sospeso – Diario politico del primo anno di pandemia” (2021).

URANIA è la società editoriale e di produzione di contenuti digital e media nata come spin-off della Direzione editoriale di UTOPIA. La società edita la Testata giornalistica The Watcher Post, diretta da Piero Tatafiore, registrata presso il Tribunale di Roma al numero 223/2016, iscrizione al ROC n. 38493. URANIA, in collaborazione con gli UTOPIA Studios, edita trasmissioni TV e web dedicate all’approfondimento politico istituzionale tra cui Largo Chigi – Vista sulla Politica; A View from Italy, condotto da Daniele Capezzone; Transatlantico, realizzato in collaborazione con La Verità; Forbes Quality Leaders, condotto da Gaia De Scalzi.

