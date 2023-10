Edizioni molto speciali

Ottobre 27, 2023

(Adnkronos) – Lucca, 27 ottobre 2023. Per i 30 anni di Lucca Games fioccano le edizioni speciali: saranno molti gli editori che porteranno promo e prodotti in uscita con il logo di Lucca Games 30, con variant cover e contenuti inediti. Tutti questi prodotti saranno anche saranno esposti nell’area stampa di Lucca Comics & Games.

MS Edizioni presenterà l’edizione con copertina variant dei librigame Un giorno da cana e Una notte da cana, realizzate da Stefano Tartarotti. Anche il fumetto-gioco Avventure nello Spazio Profondo arriverà a Lucca con una copertina tutta nuova.

Need Games celebra i 30 anni di Lucca Games con quattro cartoline/tabelle d10 realizzate appositamente a tema Fabula Ultima (illustrata da Lorenzo Magalotti), Navigavia (illustrata da Mario Del Pennino e Lynert), Terror Target Gemini (illustrata da Luca Negri) e Colostle (illustrata da Nich Angell).

Red Glove ha realizzato un’edizione con cover variant del suo gioco più amato, Vudù, che reinterpreta l’official poster del festival.

Yas!Games ha creato, in esclusiva per Lucca Games 30, una carta promo del gioco bestseller What Do You Meme.

Serpentarium ha prodotto l’edizione per i 20 anni di Sine Requie in pelle, a tiratura limitata.

Doppio anniversario in casa DV Games: in occasione dei 20 anni di Lupus in Tabula l’artista Mihajlo “TheMico” Dimitrievski ha illustrato una carta speciale per il gioco, la carta Cosplayer. L’artista sarà presente nelle giornate del festival e la carta sarà disponibile presso lo stand DV Games.

Giochi Uniti celebrerà il trentennale di Lucca Games con un mini-gioco di Carcassonne dedicato proprio a Lucca, e porterà due manuali di Pathfinder, Ferro e fuoco e Libro dei morti, nell’edizione celebrativa Lucca Games 30.

Mancalamaro avrà in fiera due prodotti esclusivi per uno dei suoi titoli di punta: la bag in tessuto e collector edition dei dadi di King of Tokyo.

Scribabs celebra il trentennale di Lucca Games con un set di dadi e delle carte extra al gioco ufficiale dei Rhapsody of Fire, oltre che con un’edizione limitata a 300 pezzi del gioco di carte Undead or Alive.

Aces Games ha realizzato due carte promozionali per il suo gioco di ruolo horror VHS.

Isola Illyon invece avrà un’edizione speciale di Ryuutama: Il Nido dei Draghi, gioco finalista tra i Giochi di Ruolo dell’Anno dell’edizione 2020.

Anche Aristea presenterà l’adventure pack del suo primo gioco di ruolo, RAYN! Adventure Pack, con il bollino Lucca Games 30.

Infine Raven Distribution porterà a Lucca ottonovità: tra queste, il saggio di Sir Ian Livingstone Uomini e Dadi – Le origini della Games Workshop.