Efferoma – Porte automatiche Roma: “Porte automatiche, numerosi vantaggi in termini di praticità, sicurezza, estetica ed efficienza energetica”

Giugno 29, 2022

(Roma, 29 giugno 2022) – Il concetto di accessibilità si è evoluto molto negli ultimi anni e le porte automatiche rappresentano la risposta alle rinnovate esigenze anche in ambito condominiale

Roma, 29 giugno 2022 – “La progettazione senza barriere architettoniche ha l’obiettivo di rendere edifici e abitazioni fruibili a chiunque senza dover ricorrere ad aiuti esterni e senza limitazioni, permettendo l’entrata e l’uscita di elevati flussi di persone in totale sicurezza”, introduce Luciano Pallante, titolare dell’azienda Efferoma – Porte automatiche Roma. “La tecnologia ci permette di migliorare la qualità della vita delle persone rendendola più semplice e anche più confortevole grazie a sistemi e sensori di attivazione touchless che consentono l’apertura e il passaggio degli ingressi senza fare nessuno sforzo fisico. Ci sono molteplici opzioni per adattare la tecnologia alle esigenze di ciascuna struttura edilizia; le porte automatiche sono disponibili per ogni dimensione, inoltre è possibile configurare qualsiasi tipologia di sistema: a tutto vetro, intelaiate, in legno, metallo leggero o acciaio”.

Esperienza, passione e professionalità, hanno permesso a Efferoma – Porte automatiche Roma di diventare leader nella distribuzione, installazione e manutenzione di dispositivi per l’automazione di cancelli, porte rapide veloci, barriere e controlli accessi, affinché qualsiasi richiesta o problematica possa trovare sempre una risposta d’eccellenza sotto il profilo tecnico ed economico, sia in contesti pubblici ma, sempre più spesso, anche privati.

“Il concetto di accessibilità si è evoluto molto negli ultimi anni estendendosi anche in ambito condominiale, sottolinea Pallante. “Gli accessi condominiali in legno, tipici dei centri storici, presentano grandi difficoltà di apertura e chiusura manuale per via delle dimensioni e del peso; per risolvere questa problematica abbiamo sviluppato un soluzione appositamente progettata ed esclusiva, si tratta un sistema di automazione per portoni condominiali che risolve i problemi relativi alla movimentazione garantendo sicurezza d’uso e controllo degli accessi. Oltre al comfort e all’abbattimento delle barriere architettoniche – spiega – le porte automatiche aumentano il grado di sicurezza in quanto sono dotate di blocchi anti intrusione. Non solo, il design personalizzabile migliora la praticità degli ingressi e contribuisce all’armonia della facciata dell’architettura. Le porte automatiche sono anche una grande fonte di risparmio energetico, perché aiutano a minimizzare la dispersione di calore verso l’esterno nei periodi invernali e di aria climatizzata nei periodi estivi.

Inoltre, su tutti i nostri lavori di ristrutturazione condominiale diamo la possibilità di usufruire delle detrazioni fiscali del 50% e dell’IVA agevolata al 10%”, mentre per le attività commerciali, grazie ad un accordo con la società finanziaria GRENKE, esiste l’opportunità di acquisto come ‘bene strumentale’ con pagamento rateizzabile fino a 60 mesi, ottenibile con la formula noleggio operativo”.

Efferoma – Porte automatiche Roma offre la soluzione ideale di porte scorrevoli ed ante battenti ad apertura rapida per ogni ambiente grazie ad una progettazione su misura. Ma accanto ai grandi vantaggi conseguono anche alcune responsabilità in termini di manutenzione e sicurezza.

“Le porte con automatismi o semi-automatiche infatti, essendo motorizzate, sono considerate delle macchine, per questo devono essere certificate e sottoposte a controllo e manutenzione con regolarità, per garantire la sicurezza di chi le utilizza”, conclude Pallante. “Propone ingressi automatici certificati, sicuri, affidabili e duraturi nel tempo grazie all’assistenza post vendita, offrendo ai nostri clienti un servizio di manutenzione programmata con il rilascio delle certificazioni di Legge previste”.

Contatti: https://porteautomaticheroma.it