EffeRoma: “Porte basculanti automatiche, design, sicurezza e comfort per il garage della propria abitazione”

Maggio 24, 2022

(Roma, 24/05/22) – Innovazione negli automatismi, qualità dei materiali e attenzione speciale all’estetica, le carte vincenti dell’azienda romana

Roma, 24 maggio 2022. “Le porte basculanti automatiche risultano essere una delle soluzioni ottimali per coloro che desiderano praticità e design per il proprio garage”, introduce Luciano Pallante, titolare dell’azienda capitolina EffeRoma. “Il garage non è solo lo spazio dove parcheggiare e custodire la propria auto, bensì un luogo funzionale e versatile a servizio del ménage familiare. La vasta gamma disponibile, permette di ottimizzare questo spazio tenendo in considerazione l’ambiente circostante o lo stile architettonico dell’abitazione. Il design è un fattore da non sottovalutare e va considerato tanto quanto l’efficienza stessa per rispondere ad ogni esigenza di dimensione, collocazione e funzione d’uso. I principali punti di forza delle porte basculanti sono compattezza e solidità, inoltre, la tecnologia di ultima generazione garantisce affidabilità e massima protezione contro gli infortuni”.

EffeRoma nasce nel 1987 a fianco di FAAC, brand storico nel settore delle aperture automatiche, come distributore esclusivo per l’intera Provincia di Roma. La sinergia tra le professionalità dei membri del team ha dato vita ad una squadra di spiccate competenze, prima realtà nella capitale per la fornitura e posa in opera di sistemi d’automazione di porte, cancelli e chiusure che, grazie ad una rete capillare, è capace di arrivare rapidamente in tutto il territorio per interventi risolutivi e professionali.

“Innovazione negli automatismi, robustezza e qualità dei materiali, attenzione speciale all’estetica, sono il nostro marchio di garanzia. I nostri prodotti nascono per soddisfare sia un bisogno di sicurezza che per esaudire un desiderio di comfort e libertà, consentendo di vivere la propria casa nella massima tranquillità”, sottolinea Palante. “Grazie alla possibilità di poterli azionare a distanza tramite telecomando, agevolando apertura e chiusura, proteggendo le abitazioni in modo efficace da qualunque tipo di scasso e intrusione. L’installazione di una porta basculante motorizzata è in grado di automatizzare il garage riducendo lo spazio d’ingombro, non solo, guardando con particolare interesse anche al risparmio energetico, attualmente risulta essere il must operativo del settore”.

Per installare una basculante è bene sempre rivolgersi ad aziende competenti ed esperte nel campo, affinché qualsiasi richiesta o problematica possa trovare sempre una risposta d’eccellenza. EffeRoma, grazie al notevole background e alla continua ricerca e formazione nei sistemi di automazione di porte e cancelli, è in grado di seguire ogni fase del processo: sopralluogo, progettazione, installazione e assistenza post-vendita. Affidarsi a Effe Roma significa scegliere flessibilità, sicurezza e convenienza.

Contatti: https://efferoma.com/