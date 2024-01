Efficaci e all’avanguardia, le soluzioni proposte da SENEC consentono di gestire la propria energia in modo flessibile

Gennaio 17, 2024

(Adnkronos) –

Milano, 17 gennaio 2024. Con l’intento di realizzare un mondo in cui le persone possano produrre, utilizzare, condividere e gestire in piena libertà l’energia rinnovabile, SENEC ha sviluppato un’offerta che include sistemi intelligenti di accumulo e soluzioni per incrementare l’efficienza energetica. La proposta dell’azienda tedesca, attiva dal 2009, è dedicata a clienti privati, installatori e aziende, che diventano così protagonisti attivi nel cammino verso la transizione energetica.

Le soluzioni proposte da SENEC sono concepite per ridurre i costi energetici e minimizzare l’impatto sull’ambiente. Non a caso, sono il frutto di un processo realizzativo che aderisce a rigidi standard di qualità, al fine di fornire sicurezza, longevità ed efficienza. Sono proprio le certificazioni e i premi ottenuti in oltre quindici anni di attività che ne attestano l’efficacia.

L’impegno di SENEC è profondo e si manifesta anche attraverso le iniziative supportate e le collaborazioni instaurate con entità autorevoli, attive nel campo sportivo o della ricerca. Anche in queste azioni, l’obiettivo rimane sempre quello di promuovere e diffondere i valori della sostenibilità ambientale e sociale.

Per quanto concerne la filiale italiana, SENEC Italia è stata istituita nel 2017 e dispone di due sedi operative, localizzate a Milano e Bari. Nel 2018, SENEC è entrata a far parte di EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei maggiori fornitori di energia in Germania. Questa partnership ha rafforzato la capacità di SENEC di sviluppare soluzioni energetiche performanti e all’avanguardia.

SENEC Italia, azienda certificata secondo gli standard UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI EN ISO 45001:2018, si avvale di un team dinamico, giovane e altamente specializzato. Ogni giorno, i professionisti operano con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle generazioni future, puntando a lasciare loro un mondo più sostenibile.

SENECrappresenta un punto di riferimento affidabile per aziende, clienti privati e installatori, considerati partner fondamentali. Le stesse soluzioni offerte sono pensate per donare alle persone la libertà di produrre, utilizzare e condividere la propria energia rinnovabile, gestendola in modo consapevole e intelligente.

Tra i prodotti di cui il pubblico può beneficiare, spicca SENEC.Home, un sistema di accumulo fotovoltaico dedicato alle abitazioni. Garantisce una riserva di energia personale che può essere usata 24 ore su 24, in libertà. Così, è possibile raggiungere fino al 90% di autosufficienza energetica. Spazio, poi, anche a diverse tipologie di wallbox domestica, compatte, flessibili, facili da installare (sia all’interno che all’esterno) e intelligenti.

Gli altri prodotti che figurano nell’offerta possono essere scoperti in pochissimi istanti esplorando il sito ufficiale https://senec.com/it. Qui, infine, è possibile contattare il team dell’azienda e richiedere un preventivo gratuito.