Efficienza energetica: i servizi di Arcadia Italia per favorire la sostenibilità

(Adnkronos) – Roma, 17 maggio 2023 – Il risparmio energetico è indispensabile per ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e contrastare la crisi climatica, un risultato possibile investendo nell’efficienza energetica. Secondo il Parlamento europeo, gli edifici nell’UE sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2, mentre l’80% del fabbisogno energetico delle famiglie europee è dovuto al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Per questo motivo l’efficienza energetica è considerata una priorità per l’Unione Europea e uno strumento essenziale per la transizione ecologica. I nuovi obiettivi comunitari, approvati dal Parlamento europeo, prevedono una riduzione di almeno il 40% del consumo finale di energia e del 42,5% di quello primario entro il 2030, inoltre entro il 2050 il settore edilizio dovrà essere a impatto climatico zero.

In particolare, con la riforma introdotta a marzo 2023, tutti i nuovi edifici dovranno essere a zero emissioni a partire dal 2028 – dal 2026 per gli edifici pubblici. Entro il 2033, invece, tutti gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica D, una scadenza fissata al 2030 per gli edifici pubblici e non residenziali. Entro il 2032, invece, le abitazioni dovranno dotarsi di tecnologie solari, mentre gli altri edifici avranno la necessità di muoversi entro il 2028.

Diventa quindi imprescindibile valutare un investimento nell’efficienza energetica, sia per adeguarsi alle norme europee che penalizzano gli edifici più energivori, sia per rendere la propria abitazione più sostenibile e rispettosa dell’ambiente, risparmiando sui costi energetici. Ovviamente, è fondamentale rivolgersi ad aziende altamente specializzate, in grado di fornire un supporto completo, le migliori tecnologie e competenze elevate nel campo dell’efficienza energetica.

Una delle realtà di riferimento nella progettazione e realizzazione di interventi di efficienza energetica è Arcadia Italia, un operatore indipendente, specializzato nelle soluzioni ad alto valore aggiunto per il mercato energetico.

Le soluzioni di Arcadia Italia per l’efficientamento energetico degli edifici

Attraverso la divisione” Arcadia Green”, l’azienda mette a disposizione una serie di servizi dedicati per il risparmio e l’efficienza energetica; proponendo soluzioni e consulenza ingegneristica dedicata.

La realizzazione di impianti fotovoltaici per autoprodurre parte dell’energia elettrica necessaria a soddisfare il proprio fabbisogno energetico viene curata dalla fase di progettazione al collaudo, supportando anche la gestione delle pratiche burocratiche.

Arcadia Italia si occupa anche di integrare tecnologie di building automation, per rendere gli edifici intelligenti attraverso la tecnologia Iot (Internet delle cose), monitorando i consumi energetici e migliorando il comfort abitativo, una vera e propria smart home ecosostenibile ed efficiente.

L’azienda realizza anche progetti di efficienza diffusa, migliorando specifiche esigenze all’interno degli edifici; come il riscaldamento, il raffrescamento e gli infissi, sempre con l’obiettivo di permettere una reale riduzione di costi.

Rivolgendosi ad Arcadia Italia è possibile usufruire anche di servizi di progettazione e installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Il team di professionisti specializzati dell’azienda è in grado di effettuare la diagnosi energetica degli edifici, per ottenere un report energetico personalizzato e identificare le soluzioni con il miglior rapporto costi/benefici.

I vantaggi di Arcadia Italia per chi vuole investire nell’efficienza energetica

Dal 2015 Arcadia Italia si è distinta per la qualità dei servizi messi a disposizione di ogni cliente, come dimostra l’aumento costante del fatturato e l’inserimento tra le prime 120 aziende Leader della crescita 2022 del Sole24Ore.

Arcadia è anche ESCo (Energy Service Company) certificata da Bureau Veritas (11352), società di servizi energetici che offre soluzioni integrate tecniche, commerciali e finanziarie per la realizzazione di interventi di efficienza energetica.

L’azienda propone soluzioni trasversali adatte a qualsiasi esigenza, integrando ai benefici del fotovoltaico i risparmi dell’illuminazione a LED, gli impianti di geotermia(anche a bassa entalpia), i sistemi di smart metering, la sostituzione di infissi con elevato isolamento termoacustico e condizionatori a basso consumo con caldaie ad alta efficienza.

Garantendo l’installazione dell’impianto entro un massimo di 60 giorni dalla firma del contratto, Arcadia mette a disposizione un efficiente servizio post-vendita per la manutenzione annuale attraverso un supporto diretto, ricercando sempre il miglior rapporto qualità-prezzo delle tecnologie installate.

In virtù di politiche dirette di importazione dei prodotti e di selezione accurata di fornitori, Arcadia riesce a beneficiare di prezzi competitivi offrendo i migliori risultati a lungo termine per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale.

