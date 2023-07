Electreon, insieme a VINCI, vince la sua prima gara d’appalto in Francia, posizionando la Francia accanto a Svezia, Germania, Italia, Norvegia e Stati Uniti con la prima strada elettrica senza fili per la ricarica dei veicoli elettrici (EV)

Luglio 13, 2023

BEIT YANAI, Israele, 13 luglio 2023 /PRNewswire/ — L’annuncio di Electreon (TASE: ELWS) rivela che Bpifrance, la banca d’investimento del settore pubblico francese, ha scelto il pluripremiato sistema stradale elettrico senza fili (ERS) di Electreon per un progetto senza precedenti in Francia su un tratto dell’autostrada A10, a sud-ovest di Parigi.

Bpifrance, insieme ai ministeri francesi competenti, sponsorizzerà Electreon e i suoi partner del consorzio per il progetto nell’ambito della France2030 massiccio investimento di promozione della mobilità decarbonizzata. Il consorzio è guidato da VINCI Autoroutes con diversi partner aggiuntivi a Electreon: VINCI Construction, Hutchinson e l’Università Gustave Eiffel.

In questo progetto, Electreon presenterà il suo prodotto di nuova generazione, con una capacità di trasferimento dell’energia significativamente aumentata, funzionalità software aggiuntive come il monitoraggio in tempo reale e un’architettura ancora più robusta; progettata specificamente per i corridoi ad alta densità di traffico delle autostrade pubbliche. Electreon distribuirà sia una strada di ricarica wireless dinamica di due chilometri che una stazione di ricarica wireless fissa. Questa infrastruttura di ricarica supporterà tutti i tipi e le classi di veicoli. Electreon metterà a disposizione un autocarro da 40 tonnellate e un autobus e inviterà diversi partner leader del settore automobilistico a beneficiare delle capacità del nuovo prodotto dell’azienda.

La fase iniziale del progetto si concentrerà sulla ricarica delle flotte elettroniche commerciali durante la guida. Tuttavia, l’obiettivo finale è quello di distribuire l’ERS (il Sistema Stradale Elettrico) su tutte le principali arterie stradali francesi per decarbonizzare il trasporto di passeggeri e merci e l’industria degli autocarri pesanti; e di supportare tutti i tipi di veicoli elettrici (ad esempio, autocarri, pullman, veicoli utilitari e veicoli passeggeri) affinché siano in grado di ricaricarsi senza problemi durante la guida su un’autostrada aperta in Francia.

La selezione di Electreon come vincitore della gara d’appalto, insieme ai suoi partner del consorzio, fa seguito allo studio del Ministero dei Trasporti francese (MoT) 2021 sulle tecnologie e le strategie su larga scala più efficienti e sostenibili per raggiungere le emissioni nette del trasporto. Lo studio ha concluso che, se distribuito su larga scala, l’ERS potrebbe ridurre le emissioni di CO2 del trasporto merci su strada dell’86% rispetto al diesel. Senza l’ERS, gli autocarri elettrici pesanti dovrebbero essere dotati di batterie estremamente grandi e fermarsi per ricaricare presso le stazioni di ricarica ad alta potenza. Lo studio propone anche un piano per distribuire i sistemi stradali elettrici su quasi 5.000 km entro il 2030 e su quasi 9.000 km entro il 2035, evidenziando l’importanza critica della tecnologia come pezzo significativo del puzzle per raggiungere le emissioni stradali nette zero, concentrandosi sui settori del trasporto merci e degli autocarri pesanti.

Questo bando di gara è una grande vittoria per Electreon, per i partner del consorzio e per i cittadini francesi, poiché il settore dei trasporti rappresenta un terzo delle emissioni di gas serra della Francia e il 95% di queste emissioni proviene dal trasporto su strada. Quasi 9 merci su 10 sono trasportate su strada e le proiezioni del Governo francese, nell’ambito della Strategia Nazionale a Basse Emissioni di Carbonio, mostrano che questa quota rimarrà la parte del leone nei prossimi decenni, anche con l’aumento dell’uso del trasporto ferroviario e l’ottimizzazione dei flussi logistici. Pertanto, è essenziale decarbonizzare i veicoli commerciali pesanti, soprattutto attraverso l’elettrificazione, che rappresenta una sfida importante per le flotte logistiche a lunga percorrenza.

La tecnologia di ricarica wireless dinamica di Electreon è entrata nella sua fase pienamente commerciale e industriale ed è oggetto di numerose dimostrazioni, implementazioni e progetti commerciali in tutto il mondo; in particolare in Israele, Germania, Stati Uniti, Italia, Svezia e Norvegia.

Citazione da VINCI Autoroutes

“I sistemi stradali elettrici senza fili sono particolarmente promettenti in termini di impatto economico e industriale, in quanto possono decarbonizzare il trasporto su strada attraverso la ricarica dinamica dei veicoli elettrici, riducendo al contempo la dipendenza dell’Europa dalle materie prime necessarie per la produzione di batterie (come litio, nichel e cobalto) e creando posti di lavoro e attività industriali in Francia, dove possono essere prodotti i componenti di questi sistemi”.Louis Du Pasquier, direttore responsabile della decarbonizzazione presso VINCI Autoroutes

Citazione da Electreon

“Siamo onorati che Electreon sia stata scelta come tecnologia di ricarica wireless on-the-go per la prima distribuzione ERS in Francia. Electreon è entusiasta di collaborare ancora una volta con VINCI e, data l’importanza strategica del mercato francese, sta espandendo la sua presenza nella regione.” ha dichiarato Oren Ezer, CEO e co-fondatore di Electreon. “Il piano di trasporto netto zero della Francia, che prevede di raggiungere quasi 9.000 km entro il 2035, è un altro esempio della diffusa adozione globale della ricarica wireless e non vediamo l’ora di svelare il nostro prodotto di nuova generazione con una capacità di trasferimento di energia significativamente aumentata in questo progetto”.

Contatti con la stampa

Contatto Electreon MediaKeren Alleson Gerbergkeren.a@electreon.com

Contatto per i media VINCI AutoroutesSamuel BEAUCHEF +33 06 12 47 58 91 samuel.beauchef@vinci-autoroutes.com

Informazioni su Electreon

Electreon è leader nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni di ricarica wireless per veicoli elettrici (EV), fornendo infrastrutture e servizi di ricarica end-to-end, per soddisfare le esigenze e le richieste di efficienza degli operatori di flotte condivise, pubbliche e commerciali e dei consumatori. La tecnologia induttiva proprietaria dell’azienda ricarica i veicoli elettrici in modo dinamico (mentre sono in movimento) e statico (mentre sono fermi) in modo rapido e sicuro, eliminando l’ansia da autonomia, abbassando i costi totali di proprietà dei veicoli elettrici e riducendo il fabbisogno di capacità della batteria, rendendola una delle soluzioni di ricarica più sostenibili dal punto di vista ambientale, scalabili e convincenti disponibili oggi sul mercato. Electreon collabora con le città e gli operatori di flotte su un modello commerciale di “vendita” e su un modello commerciale di ricarica come servizio (CaaS), che consente l’elettrificazione economica di flotte pubbliche, commerciali e autonome per un funzionamento regolare e continuo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito electreon.com.

Informazioni su VINCI Autoroutes

In qualità di principale operatore autostradale a pedaggio in Europa, VINCI Autoroutes accoglie ogni giorno oltre 2 milioni di clienti sulla rete delle sue sei società concessionarie: ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos e Duplex A86. In qualità di partner dello Stato e delle autorità locali, VINCI Autoroutes serve sette regioni, 45 dipartimenti, 14 metropoli, oltre cento città con più di 10.000 abitanti e migliaia di comunità rurali situate nei pressi della sua concessione.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2153704/Electreon_Wireless_eTruck.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1997596/Electreon_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/electreon-insieme-a-vinci-vince-la-sua-prima-gara-dappalto-in-francia-posizionando-la-francia-accanto-a-svezia-germania-italia-norvegia-e-stati-uniti-con-la-prima-strada-elettrica-senza-fili-per-la-ricarica-dei-veicoli-elet-301876777.html