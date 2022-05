Eleglide presenta le nuove bici elettriche da trekking T1 e T1 Step-Thru

Maggio 19, 2022

BERLINO, 19 maggio 2022 /PRNewswire/– Il produttore di biciclette elettriche Eleglide lancerà a maggio 2022 le due nuove e-bike da trekking T1 e T1 Step-Thru.

Sin dai suoi esordi, Eleglide si è impegnata a rendere il trasporto a basse emissioni meno costoso e più piacevole. I nuovi modelli non fanno eccezione: sono stati progettati pensando al comfort, alla funzionalità e alla stabilità, mantenendo prezzi ragionevoli e contenuti.

T1

Alimentata da un motore brushless da 250 W, la Eleglide T1 può raggiungere una velocità di 25 km/h. La batteria da 450 Wh consente di percorrere una distanza massima di 100 km in modalità assistita, pertanto è la bici ideale adatta a lunghe percorrenze.

Il telaio da 17,5 pollici è realizzato in lega di alluminio resistente e rigida, in modo da garantire maggiore stabilità e resistenza.

Dotata di ruote da 27 pollici e pneumatici CST di alta qualità, la T1 si adatta a diversi tipi di strada e si muove fluidamente anche sui terreni accidentati.

Per viaggiare in bici in tutta comodità divertendosi, non mancano una comoda sella, un robusto portapacchi con un carico massimo di 25 kg, un cambio posteriore Shimano a 7 velocità e una sospensione idraulica con blocco che può essere resa rigida su strade pianeggianti per una guida veloce e sbloccata sui percorsi accidentati per una guida più fluida.

Per un facile controllo dell’e-bike, è munita di display LCD che mostra diverse informazioni, come la velocità e il livello della batteria, e consente agli utenti di attivare una varietà di funzioni, tra cui la velocità di cambiata, l’attivazione della modalità Crociera, ecc.

T1 Step-Thru

La Eleglide T1 Step-Thru è elegante nell’aspetto e impressionante nel comfort.

Simile al modello T1, è anch’essa equipaggiata con un motore da 250 W, una batteria da 450 Wh, un display LCD, una sospensione idraulica con blocco, un portapacchi e un cambio posteriore Shimano a 7 velocità.

La T1 Step-Thru si distingue dalla T1 per il telaio step-through da 17 pollici, rinforzato con un robusto tubo orizzontale per garantire una buona stabilità.

Il punto forte del suo design confortevole è sicuramente l’attacco manubrio regolabile che consente di modificare l’angolo del manubrio per soddisfare qualunque esigenza posturale. Inoltre, monta una comoda sella SR dal design ergonomico, perfetta per percorrere lunghe distanze.

Per festeggiare l’uscita delle nuove bici elettriche, Eleglide propone offerte speciali dal 17 al 24 maggio: la T1 sarà venduta a soli 899,99 EUR e la T1 Step-Thru a 949,99 EUR. Tutti coloro che ordineranno una bicicletta dal sito web ufficiale di Eleglide riceveranno una garanzia fino a 3 anni e un servizio di reso valido per 14 giorni.

