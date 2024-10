Elettronica e ufficio: i migliori siti da cui acquistare secondo “Le Stelle dell’E-commerce 2025”

23 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Milano, 23 ottobre 2024 – Quali sono i migliori siti da cui acquistare se si necessità di prodotti inerenti la categoria “Elettronica e Ufficio”? È possibile rispondere a questa domanda facendo riferimento ad uno studio molto interessante, oltre che recente, ovvero “Le Stelle dell’E-commerce 2025”.

Le Stelle dell’E-commerce 2025 è una classifica (o meglio, una serie di classifiche) dei migliori e-commerce italiani, opportunamente suddivisa per categorie, ed è stata elaborata da due realtà assolutamente autorevoli, ovvero la sezione “L’Economia” del quotidiano Il Corriere della Sera e Statista, società di ricerca ed analisi di livello internazionale.

I punteggi assegnati ai vari e-commerce, i quali si collocano in un continuum da 0, punteggio minimo, e 100, punteggio massimo, sono il frutto di una duplice analisi: in una un team di analisti ha testato personalmente i siti web in questione, nell’altra, invece, è stata tenuta in considerazione la valutazione espressa da 2.000 clienti.

Non esitiamo, dunque, e andiamo a scoprire quali e-commerce sono stati premiati nella categoria in questione.

La categoria “Elettronica e Ufficio” è stata suddivisa in 3 sottocategorie, ovvero “Foto e Stampe”, “Forniture per ufficio” ed “Elettronica di consumo”, che andiamo subito ad analizzare singolarmente.

Nella categoria Foto e Stampe, che può sembrare di nicchia ma che in realtà interessa indistintamente sia imprese e sia consumatori, troviamo al quinto posto, con un punteggio di 88.48, l’e-commerce stampasi.it, l’unico – peraltro – ad aver conseguito la “stellina” assegnata agli e-commerce “In evidenza”. L’obiettivo raggiunto ha gratificato questa azienda italiana che ha dedicato al conseguimento del prestigioso risultato un comunicato sul proprio blog associato al sito principale, ovvero www.stampasi.it.

Al quarto posto si colloca l’e-commerce rikorda.it, con il punteggio di 88.57, all’ultimo gradino del “podio” troviamo invece spreadshirt.it con 90.08, mentre al secondo posto c’è 12print.it con 90.31.

Il primo posto è stato invece di fotoregali.com con un punteggio di 90.85, e-commerce che, in quest’ultima edizione dello studio, è riuscito a spodestare 12print.it, che occupava la prima posizione nell’edizione precedente.

Nella categoria Forniture per ufficio, che interessa in modo particolare imprese e, più in generale, clienti “business”, il quinto posto è occupato dall’e-commerce toner24.it, con un punteggio di 85.74, mentre il quarto da rajapack.it, con 87.28.

Il “podio” vede invece protagonisti cartucce.com al terzo posto, con un punteggio di 87.5, sediaufficio.it al secondo, con un punteggio di 88, e al primo, con un punteggio di 94.98, alphalink.net.

Veniamo ora alla categoria Elettronica di consumo, che è probabilmente quella che più incuriosisce il consumatore medio.

Al quinto posto troviamo unieuro.it: l’e-commerce ufficiale di questo brand molto noto in Italia, anche per via dei suoi numerosi punti vendita presenti sul territorio nazionale, ha totalizzato un punteggio di 88.92.

Quarto posto per l’e-commerce smartgeneration.it, con un punteggio di 91.12, al terzo posto c’è invece refurbed.it, con 94.01.

Al secondo posto figura consumer.huawei.com, ovvero l’e-commerce italiano di Huawei, produttore cinese di articoli elettronici di fama internazionale, con un punteggio di 95.21. Al primo posto invece trionfa mediaworld.it: l’e-commerce ufficiale di questo marchio, anch’esso molto noto per i suoi numerosi punti vendita fisici dislocati in tutta Italia, ha totalizzato il punteggio di 96.07.

È interessante sottolineare che lo scorso anno il primo posto era stato raggiunto dall’e-commerce di Huawei, ma in quest’edizione quello di MediaWorld è riuscito a spodestarlo, conquistando questo così l’importante risultato in una categoria in cui i livelli di concorrenza sono certamente molto alti.

