Elezioni Europee. Pro Vita Famiglia: eletti circa 20 firmatari del Manifesto di impegni. Apriremo ufficio Pro Vita a Bruxelles per influenzare politiche UE

10 Giugno 2024

(Adnkronos) – 10 giugno 2024. Pro Vita & Famiglia Onlus esprime soddisfazione per l’elezione al Parlamento Europeo di circa 20 candidati del centrodestra che hanno firmato il Manifesto valoriale promosso dall’associazione in vista delle Elezioni Europee e che impegna i neoparlamentari a promuovere e tutelare la vita, la famiglia e la libertà educativa nell’ambito del loro mandato. I candidati firmatari certamente eletti risultano essere 18, mentre 3 sono attualmente ancora in bilico (Sibiano, Ceccardi, Borchia).

«Ci congratuliamo con gli eletti firmatari del nostro Manifesto per questo risultato – afferma il portavoce di Pro Vita & Famiglia Jacopo Coghe – e speriamo di poterli presto incontrare tutti a Bruxelles per definire una strategia di dialogo e collaborazione permanente che sostenga il loro lavoro al Parlamento Europeo in difesa dei valori espressi nel Manifesto. Anche per facilitare questo lavoro, ci stiamo preparando all’inaugurazione di una rappresentanza stabile di Pro Vita & Famiglia a Bruxelles, per vigilare meglio sulle politiche promosse dall’UE e influenzarle in senso pro-vita e famiglia».

«Queste Elezioni Europee ci consegnano un dato chiaro – prosegue Coghe – e cioè il sensibile calo dei partiti progressisti e la netta affermazione dei partiti conservatori, segno che sempre più cittadini sono stanchi di politiche ideologiche relativiste e chiedono di ritornare ai valori fondamentali condivisi della nostra civiltà, tra cui il rispetto della vita umana, il sostegno socio-economico alla famiglia e alla natalità e la fine di aggressive campagne ideologiche contro l’educazione dei più giovani. Ci congratuliamo anche con Giorgia Meloni per l’ottima conferma di Fratelli d’Italia, a cui appartiene la maggioranza di eletti tra i firmatari del nostro Manifesto, auspicando che questo risultato possa favorire l’abbandono di maggioranze ‘arcobaleno’ e l’affermazione di una linea politica di centrodestra all’interno del prossimo Parlamento e della prossima Commissione Europea, che impedisca alle forze socialiste, in asse con parte dei Popolari, di continuare a usare l’Unione Europea come strumento di propaganda ideologica pro-aborto e pro-gender», conclude Coghe.

ECCO I 18-21 CANDIDATI FIRMATARI DEL MANIFESTO

DI PRO VITA & FAMIGLIA ELETTI AL PARLAMENTO EUROPEO

Italia Nord Occidentale

Fratelli d’Italia: Carlo Fidanza, Mario Mantovani, Pietro Fiocchi, Mariateresa Vivaldini, Paolo Inselvini

Forza Italia-Noi Moderati: Massimiliano Salini

Lega: Roberto Vannacci, Isabella Tovaglieri

Italia Nord Orientale

Fratelli d’Italia: Elena Donazzan, Stefano Cavedagna, Sergio Antonio Berlato, Daniele Polato, [Piergiacomo Sibiano, attualmente in bilico]

Lega: Roberto Vannacci, [Paolo Borchia, se Vannacci eletto in altra circoscrizione]

Italia Centrale

Fratelli d’Italia: Nicola Procaccini, Marco Squarta, Antonella Sberna, Francesco Torselli

Lega: Roberto Vannacci, [Susanna Ceccardi, se Vannacci eletto in altra circoscrizione]

Italia Meridionale

Fratelli d’Italia: Denis Domenico Nesci, Michele Picaro

Lega: [Roberto Vannacci]

Italia Isole

Lega: [Roberto Vannacci]

Ufficio Stampa Pro Vita e Famiglia Onlus

t.: 0694325503

m.: 3929042395