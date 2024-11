Elezioni USA- Trump “vede” il secondo mandato come Presidente ma Kamala Harris, vincente a 2,25 su Sisal.it, vuole fare la storia

4 Novembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 4 novembre 2024 – I riflettori di tutto il mondo sono puntati sull’America: chi sarà il 47° Presidente? Nel testa a testa tra Donald Trump e Kamala Harris, due candidati fortemente contraddistinti da visioni profondamente diverse su più fronti, gli esperti Sisal vedono come favorito, a 1,65, il repubblicano.

Le chance di vedere, per la prima volta, una donna alla guida della Casa Bianca sono invece date a 2,25, uno scenario ancora aperto dove tutto può ancora accadere.

I voti degli Swing State – Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Nevada, Georgia – saranno infatti decisivi per scoprire se la candidata dei democratici potrà scrivere una pagina di storia degli Stati Uniti, nel ruolo di Presidente, o se il tycoon si aggiudicherà un secondo mandato restando agli annali come il secondo Presidente, dopo Grover Cleveland (1885-1889 e 1893-1897), ad aver conquistato la vittoria in due mandati non consecutivi.

A festeggiare saranno i repubblicani o i democratici? Per scoprirlo non resta che aspettare domani.

