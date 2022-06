ElfBar rafforza i legami con i clienti del Regno Unito mediante la campagna pubblicitaria sugli autobus londinesi a due piani e i cartelloni pubblicitari

Giugno 6, 2022

LONDRA, 6 giugno 2022 /PRNewswire/– ElfBar è salito a bordo degli autobus di Londra per la prima volta in un tour di un mese per presentare Mate 500 Pod Kit (Mate 500) ai londinesi, nell’ambito della sua campagna pubblicitaria per avvicinare i prodotti ElfBar ai clienti del Regno Unito. Dal 9 maggio al 19 giugno, il kit per lo svapo ricaricabile è presente su 300 degli iconici autobus rossi a due piani che attraversano Central London, oltre a 147 cartelloni elettronici esterni sparsi in tutta la città per presentare agli utenti locali soluzioni di vaporizzazione elettronica ecologiche ed economiche.

Mate 500 è incredibilmente resistente per garantire l’uso durante tutta la giornata e la compatibilità con i pod preriempiti ElfBar Mate P1 che offrono un’ampia gamma di sapori deliziosi per offrire agli utenti un’esperienza di svapo fluida e soddisfacente. Dotato di un corpo in alluminio aeronautico con finiture opache e una texture metallica di alta qualità, è estremamente leggero e facile da usare, senza necessità di ulteriori passaggi per configurare il dispositivo.

“Supportato dal solido ambiente della policy, il Regno Unito ha visto la crescente l’accettazione dei dispositivi per lo svapo come strumenti per promuovere una società senza fumo. Tutti questi fattori non solo hanno rafforzato la professionalità e il senso di responsabilità degli operatori del settore, ma hanno anche reso il Regno Unito uno dei nostri principali mercati”, ha dichiarato Daisy Luo, UK Country Lead per ElfBar.

“Da quando ElfBar ha introdotto il primo prodotto nel Regno Unito, siamo sopraffatti dalla risposta positiva dei consumatori britannici, quindi speriamo di cogliere questa opportunità per rafforzare il nostro legame con gli utenti locali e i rivenditori che ci hanno fornito un grande supporto durante tutto il percorso. In risposta alle crescenti preoccupazioni ambientali, il lancio di ElfBar Mate 500 Pod Kit è il nostro ultimo sforzo per ridurre l’impronta di carbonio e rifiuti dell’azienda, aiutandoci a far progredire il nostro impegno ESG mentre continuiamo a costruire un portafoglio di prodotti rispettosi dell’ambiente”, ha aggiunto Daisy.

“L’introduzione di ElfBar Mate 500 segna solo un piccolo passo nel nostro percorso. Un altro prodotto popolare, ElfBar ELFA Pod Vape Kit, è destinato a seguire i suoi passo e incontrare presto i clienti globali. Guidati dal valore del nostro marchio, continueremo ad aggiornare le nostre caratteristiche di prodotto e a lanciare altri modelli di alta qualità sulla base del feedback degli utenti”, ha dichiarato Daisy.

