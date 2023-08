Elisabetta Franchi: dai crop-top agli abiti da sera, la collezione estiva 2023 è un sapiente mix di femminilità e sicurezza

Agosto 1, 2023

(Adnkronos) – Milano, 1 agosto 2023. La maison Elisabetta Franchi, fondata nel 1996 dall’omonima stilista e imprenditrice bolognese, è da sempre simbolo di femminilità, fiducia e sicurezza. Le collezioni del brand, sofisticate e raffinate, sono infatti pensate per tutte quelle donne che desiderano affrontare con grinta e stile ogni sfida quotidiana, che si tratti di un meeting in ufficio o di un cocktail tra amiche.

E per ciò che riguarda le proposte dedicate all’estate 2023, le novità non tardano certo ad arrivare. La griffe Made in Italy presenta una vasta gamma di opzioni interessanti, che spaziano dai top con l’inconfondibile pattern EF all-over ai blazer dal taglio sartoriale, passando per mini-dress più audaci, cardigan e sofisticati abiti da sera. Ogni capo è pensato per creare outfit indimenticabili e per valorizzare la personalità di chi lo indossa.

Bluse e crop-top dal design irriverente e moderno

Iniziamo da delle proposte dal carattere fresco e giovanile, capaci di mettere d’accordo tutte le donne. Parliamo di bluse e crop-top: capi che occupano un posto di tutto rispetto nella nuova collezione firmata Elisabetta Franchi.

Per ciò che riguarda i crop-top, sono proposti in diverse versioni, ottime da indossare in tantissime occasioni quotidiane. Tra le opzioni disponibili spiccano i modelli a fascia, quelli a corsetto o con scollo all’americana. Le tonalità predominanti sono il nero e il bianco, ma la collezione include anche body e t-shirt lavorate all’uncinetto, per un look vintage e boho-chic.

Quanto alle bluse, invece, declinate in tonalità romantiche, sono allegre e caratterizzate da uno stile elegante e bon-ton. Fra le opzioni più glamour vi sono senza dubbio i modelli impreziositi da ruches, fiocchi, nastrini, chiusure a incrocio e, chiaramente, il logo monogram EF. Da non sottovalutare anche le camicie in denim, autentico must-have della stagione.

Abitini estivi con romantiche balze e gli iconici pattern monogram

Ulteriori proposte dall’anima romantica e giovanile? Sono senza dubbio i mini-dress. Quelli presenti nella collezione del marchio italiano sono la perfetta unione di dettagli audaci e sensualità, che non guasta mai. Da sfoggiare durante le giornate estive più calde, avvolgono con sicurezza le linee femminili.

Tra i modelli immancabili troviamo quelli in versione a portafoglio, decorati con l’iconica stampa EF, a cui si affiancano i tubini. La novità? È costituita dagli abiti robe-manteau a costine con dettagli cut-out che espongono la pelle, regalando un tocco moderno e innovativo. Senza scordare i mini-dress adornati da romantiche balze e bottoni gold, che aggiungono un tocco di raffinato glamour.

Fra le proposte griffate Elisabetta Franchi da acquistare online, chiaramente, un posto di tutto rispetto è occupato dagli abitini in tinta unita, sinonimo di stile e fascino senza tempo. Neri con colletto a camicia o bianchi con pizzo? Si tratta di capi perfetti sia per godersi un drink tra amiche che per affrontare una riunione in ufficio.

Sofisticati e leggeri, i cardigan si trasformano in una seconda pelle

Lasciamo momentaneamente da parte il tradizionale concetto di cardigan. Perché? Il motivo è semplice, i modelli che fanno parte della collezione estiva 2023 firmata da Elisabetta Franchi si indossano come elemento unico o, in alternativa, abbinati ad un micro-top.

Per coloro che prediligono linee semplici e minimali, sono disponibili cardigan caratterizzati da un classico scollo a V, bottoni dorati e vestibilità scivolata. Tuttavia, anche i modelli a girocollo, dal design aderente, e gli eleganti spolverini, ideali per coprire i nostri abiti preferiti, si dimostrano validi alleati per uno stile ricercato.

Se invece l’obiettivo è quello di mostrare il proprio lato più rock e grintoso, l’opzione perfetta è rappresentata dai modelli mini ad effetto cut-out, con allacciatura sul seno. Anche le versioni con superficie traforata o dettagli vedo-non-vedo in merletto conquisteranno immediatamente la tua attenzione.

Giacche raffinate e blazer dal taglio sartoriale in perfetto stile business-woman

Emblema di raffinatezza e versatilità, sinonimo di eleganza e stile, sono i blazer sartoriali e le giacche EF 2023. Tanto apprezzati anche da celebrities del calibro di Jessica Alba, Angelina Jolie e Jennifer Lopez, sono declinati in tantissime versioni.

Si va dagli articoli più semplici a quelli con doppio colletto o a doppiopetto. Qualunque sia il modello scelto, è ottimo da indossare in qualunque occasione quotidiana ed è in grado di evidenziare la silhouette femminile, poiché può essere abbinato sia ad una longuette che ad un paio di pantaloni ampi.

Per ciò che riguarda le colorazioni, molto apprezzate sono le nuance più accese, come il corallo, il verde o l’azzurro. Chiaramente, non mancano i modelli ricoperti dall’iconico pattern monogram, quelli con logo singolo o in versione bold. In ogni caso il risultato non cambia: potrai indossare un capo sofisticato, dal design senza tempo.

I protagonisti della linea? Abiti da sera ricercati e super chic

Se blazer, cardigan e top sono un concentrato di stile e audacia, gli elegantissimi abiti da sera si affermano come i protagonisti indiscussi della collezione estiva del brand italiano. Femminili e concepiti per rispondere alle esigenze di ogni donna, si dimostrano i migliori alleati per un evento formale, una cena romantica o una serata di gala.

Ma cos’è che li rende così speciali? Si distinguono per la presenza di ricami esclusivi, inserti in pizzo, merletto e tulle, nonché per le vertiginose scollature sul retro. Fucsia e rosso sono le tinte che hanno riscosso il maggior successo. Ma spazio anche a modelli in sfumature metalliche, come l’abito dorato con charm e cut-out nella parte anteriore.

Infine, quante prediligono un’opzione più particolare e affascinante rimarranno sicuramente conquistate dal vestito da sera in tulle marrone, privo di spalline. Presenta una gonna ampia e svasata, che ricorda quelle delle principesse d’altri tempi. Maniche e corpetto, invece, sono impreziositi da dettagli metallici e inserti in pizzo.