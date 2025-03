Elrow Town: un viaggio tra musica e follia

18 Marzo 2025

– Reggio Emilia 18-03-2025 – Elrow Town non è un semplice festival di musica elettronica, ma un’esperienza immersiva che trasforma la festa in un grande spettacolo teatrale. Nato dall’iconico brand Elrow, fondato in Spagna dalla famiglia Arnau, il festival ha rapidamente conquistato il pubblico internazionale grazie alla sua combinazione esplosiva di musica, scenografie surreali e interazione continua con i partecipanti.

L’edizione 2025 di Elrow Town si terrà sabato 24 maggio 2025 presso Iren Green Park (Campovolo – Reggio Emilia). L’evento avrà inizio alle 12:00 e si concluderà a mezzanotte, offrendo dodici ore di pura euforia tra musica, spettacoli e performance straordinarie. Per tutte le informazioni dettagliate sui biglietti, pacchetti e logistica di Elrow Town 2025, visita il sito mondofestival.com.

Fin dalla sua prima edizione, Elrow Town si è distinto per il suo carattere giocoso e fuori dagli schemi. Il festival è un mix di carnevale psichedelico e rave party, con colori sgargianti, allestimenti eccentrici e un’atmosfera festosa senza precedenti. Non si tratta solo di ballare al ritmo della musica elettronica, ma di vivere un’avventura che coinvolge tutti i sensi. Con il passare degli anni, il festival si è espanso in diverse città europee e oltre, facendo tappa a Londra, Amsterdam e Barcellona, attirando ogni anno decine di migliaia di persone pronte a immergersi in un mondo di pura fantasia.

Uno degli elementi più attesi di Elrow Town è la sua line-up di DJ di fama mondiale. L’evento ha visto alternarsi sul palco artisti come Carl Cox, Claptone, Fisher e Patrick Topping, offrendo set che spaziano dalla house alla techno, passando per sonorità più sperimentali. La qualità della selezione musicale è uno dei motivi per cui Elrow Town è diventato un must per gli amanti del genere.

Ma ciò che rende davvero unico il festival è la sua componente visiva e scenografica. Gli stage sono progettati come veri e propri universi paralleli, ricchi di dettagli sorprendenti, effetti speciali e installazioni artistiche che cambiano di edizione in edizione. Si passa da scenari tropicali a città futuristiche, con performer travestiti da creature fantastiche che interagiscono con il pubblico, trasformando ogni istante in un momento magico.

Oltre agli allestimenti spettacolari, Elrow Town è noto per le sue animazioni e spettacoli itineranti. Artisti di strada, trampolieri, ballerini e attori trasformano ogni angolo del festival in un teatro a cielo aperto. Qui non ci si limita a guardare: si viene trascinati dentro la festa, con esplosioni di coriandoli, pupazzi giganti e improvvise apparizioni sceniche che rendono l’esperienza imprevedibile e sempre nuova.

Elrow Town è diverso da qualsiasi altro festival di musica elettronica. Qui non si tratta solo di ascoltare DJ leggendari, ma di far parte di un viaggio surreale dove ogni momento è una sorpresa. La comunità che si raduna intorno a Elrow è caratterizzata da un’energia contagiosa, uno spirito giocoso e un’irrefrenabile voglia di divertirsi senza freni.

Partecipare a Elrow Town significa immergersi in un ambiente in cui la musica è solo uno degli ingredienti di un’esperienza totale. È perfetto per chi ama la libertà espressiva, l’arte performativa e le atmosfere fuori dal comune. Immagina di trovarti sotto una pioggia di coriandoli, circondato da clown psichedelici e mostri giganti, mentre un DJ incendia la pista: ecco cosa significa vivere Elrow Town.

Se sei alla ricerca di un festival che unisca musica di qualità, creatività visiva e un’energia senza pari, Elrow Town è la destinazione perfetta. Un’esperienza che, una volta vissuta, ti farà desiderare di tornare anno dopo anno.

Contatti:

Mondo Festival

Telefono Whatsapp: +39 333 1910822

Mail: info@mondofestival.com