Emanuel Wijkhuisen – I Tax Lien – Una rendita passiva dal Real Estate americano

Febbraio 20, 2024

(Adnkronos) – Roma, 20 Febbraio 2024- Il mercato immobiliare statunitense offre numerose opportunità agli investitori, ma tra le strategie meno note e più remunerative spiccano i Tax Liens. Questo strumento, spesso custodito gelosamente dalle banche, è ora accessibile anche agli investitori internazionali grazie all’esperto Emanuel Wijkhuisen.

I Tax Liens: cosa sono e perché sono convenienti?

I Tax Liens, come delineato da Wijkhuisen, rappresentano oneri fiscali applicati a una proprietà in caso di mancato pagamento delle tasse da parte del proprietario. Questo debito si trasforma in un certificato Tax Lien, messo successivamente all’asta online aperta a partecipanti da tutto il mondo. Si tratta di una strategia d’investimento meno conosciuta ma altamente redditizia, con rendimenti che oscillano tra il 12% e il 36% annuo.

Qual è la procedura da seguire per investire in Tax Lien?

Il processo è semplice e lineare: se il proprietario non salda l’importo entro un periodo specifico (da 4 mesi a 4 anni, a seconda dello Stato), l’investitore può procedere al pignoramento e acquisire la proprietà senza pendenze. I Tax Liens rappresentano un’opportunità unica per entrare nel mercato immobiliare con capitali limitati, un vantaggio spesso inaccessibile ad investitori stranieri.

Rendimenti garantiti e rischi mitigati

Secondo quanto riportato dalla National Tax Lien Association (NTLA) e tradotto in italiano sul sito blog.weamerica.us, emerge che i rendimenti garantiti per legge oscillano tra il 12% e il 36% annuo.

Essendo garantiti dalle amministrazioni locali, questi titoli presentano un rischio estremamente basso. Nel 2021, oltre 1,1 milioni di Tax Liens sono stati venduti, per un valore totale di oltre 14 miliardi di dollari.

Emanuel Wijkhuisen: Guida all’acquisto dei Tax Liens

Il libro di Wijkhuisen “Certificati Tax Liens – come crearsi una rendita online nel Real Estate americano dal divano di casa tua,” è un autentico punto di riferimento nel settore. Questo manuale fornisce tutti gli strumenti per intraprendere questa forma di investimento direttamente dal proprio divano, offrendo ai lettori l’opportunità di esplorare a fondo le opportunità finanziarie del mercato immobiliare americano.

Quali sono i rischi connessi ai Tax Liens?

In ogni strategia d’investimento, è essenziale considerare i rischi. Prima di investire in Tax Liens, è necessario condurre una ricerca accurata sulla proprietà sottostante l’immobile attenzionato, un passo cruciale per garantire che il suo valore superi ampiamente il costo del Tax Lien.

Nel suo libro, Wijkhuisen mette in luce l’importanza di valutare attentamente la sicurezza della zona e l’andamento del mercato immobiliare, assicurandosi che l’eventuale acquisizione si traduca in un affitto o una rivendita profittevole.

Land Flipping: una nuova tendenza del Real Estate

Oltre ai Tax Liens, spicca un’altra tendenza in rapida crescita nel mercato immobiliare americano: il Land Flipping, una nuova strategia d’investimento che sta rivoluzionando il panorama statunitense e globale.

Questo approccio coinvolge la compravendita di terreni, un’attività che, secondo gli esperti, può generare guadagni fino al 100% per operazione. Wijkhuisen ha dedicato un intero libro a questo argomento, intitolato “Il segreto del Land Flipping – come trasformare la terra in denaro negli Stati Uniti”, offrendo una dettagliata descrizione di questa nuova forma di business, che sfrutta le potenzialità del settore terriero americano.

WeAmerica: investire in sicurezza nel mercato statunitense

Questi approcci agli investimenti immobiliari non richiedono necessariamente la cittadinanza statunitense o la presenza fisica negli Stati Uniti. Basta costituire una società statunitense (LLC) per operare sul vivace mercato americano, aprendo un conto corrente business presso una banca statunitense.

Per chi desidera esplorare in dettaglio queste opportunità, We America si presenta come la prima community italiana specializzata nel Real Estate statunitense.

Fondata da Emanuel Wijkhuisen, offre da 5 anni una formazione completa, soluzioni software innovative, assistenza dedicata e gruppi di lavoro per individuare le migliori prospettive sul mercato americano, tutto senza vincoli associativi. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web: weamerica.us