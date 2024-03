Emanuela Lardi: “Per trovare la casa perfetta in Costa Smeralda occorre una buona conoscenza del territorio”

20 Marzo 2024

(Adnkronos) – Sono aumentate negli anni le esigenze di chi cerca una villa o un appartamento di pregio in questo esclusivo angolo di Sardegna. La giusta consulenza e l’efficienza in ogni passaggio fanno la differenza in un’intermediazione immobiliare.

Sassari, 20 marzo 2024.La Costa Smeralda è un polo di eccellenza del turismo di lusso in Sardegna,scelta soprattutto nei mesi estivi. Un lembo di terra che conserva tutta la sua identità mediterranea e accoglie con bellezza genuina e paesaggi dove perdersi e ricaricarsi. Tante sono le spiagge belle e famose della costa Smeralda, in cui protagonista assoluto è il mare cristallino che disegna in maniera inconfondibile la costa. Questo splendido territorio è la destinazione ideale per una vacanza indimenticabile, ma anche per una scelta di vita o per investimenti immobiliari. Sono cresciute negli anni le richieste di acquisto o affitto di ville e appartamenti di lusso, proprietà con accesso alla spiaggia o a due passi dal mare.

Oggi molti sono tentati a muoversi in autonomia, lasciandosi supportare in alcuni casi dalle soluzioni proposte dai portali del settore online oggi a disposizione oppure da mediatori meno esperti.Ma non sempre è la via giusta. «Gli adempimenti richiesti per procedere ad una corretta compravendita sono fortemente cambiati, da quelli tecnici a quelli burocratici e legali – sottolinea Emanuela Lardi, mediatrice immobiliare che esperienza pluriennale in Costa Smeralda–. È sempre più importante, per questo motivo, avvalersi di figure professionali di riferimento, che diano massima assistenza e una consulenza generale. L’intermediario è una garanzia e un vantaggio sia per chi acquista che per chi vende un immobile».

La presenza, la professionalità e la conoscenza del territorio sono valori importanti per chi desidera acquistare e affittare una villa o un appartamento in Costa Smeralda.Il pubblico interessato è sempre più esigente, sia italiani che stranieri.«Anche la conoscenza delle lingue fa la differenza – evidenzia Lardi – perché indubbiamente permette di dare consulenza su questo particolare territorio e sviluppare meglio le mediazioni. Nel mio caso conosco il tedesco, francese e inglese. Da tanti anni ho la fortuna di lavorare in costa Smeralda ed ho visto i cambiamenti: la ricerca della casa perfetta è sempre più esigente.È un lavoro fatto di pazienza e di pubbliche relazioni sia con il cliente che con i proprietari, in cui prima si semina e poi si raccoglie».

Quando si sceglie un esperto del mercato immobiliare, quindi, il valore di cui si beneficia può diventare di gran lunga superiore e l’esperienza fa la differenza. «Amo particolarmente il mio lavoro – sottolinea Lardi –. Mantenere un equilibrio in ogni aspetto si rivela fondamentale in un settore dove il passaparola ha un ruolo decisivo. Inoltre cerco di non essere mai troppo invadente, ma preferisco rispettare i tempi di scelta e di decisione della persona interessata. È importante tornare a fidarsi del professionista che fa questo lavoro, a credere nel valore del rapporto diretto, nella voce, nello sguardo, nel modo in cui si propongono le varie possibilità. Non basta prendere un contatto online e credere di aver trovato la soluzione ottimale, soprattutto in un territorio come la Costa Smeralda.Per me ogni cliente va curato con attenzione». Emanuela Lardi si occupa da oltre 24 anni di mediazione immobiliare in Costa Smeralda e dintorni, con una lunga esperienza nella vendita e affitto di ville e appartamenti di lusso. Offre consulenze a 360 gradi, con un metodo di lavoro costruito di volta in volta “su misura”, in base alle esigenze del cliente.

