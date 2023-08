Emergo by UL è stata accreditata per i programmi di credito d’imposta per la ricerca che promuovono l’innovazione in Francia

Agosto 25, 2023

– I programmi Crédit Impôt Recherche e Crédit Impôt Innovation del Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale incentivano le aziende francesi a condurre ulteriori ricerche e attività di sviluppo attraverso organizzazioni accreditate, come Emergo by UL.

CONCORD, Mass., 25 agosto 2023 /PRNewswire/-Emergo by UL, società di consulenza globale in materia di dispositivi medici e tecnologie sanitarie, ha annunciato oggi di aver ottenuto gli accreditamenti Crédit Impôt Recherche (CIR) e Crédit Impôt Innovation (CII) dal Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale.

Grazie a questi accreditamenti, le aziende francesi potranno includere il lavoro di Emergo by UL nelle richieste di rimborso delle spese per lavori di ricerca e sviluppo per un credito d’imposta sulla ricerca del 30% erogato dal Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale. Il lavoro svolto da Emergo by UL in Europa è una spesa ammissibile ai fini del credito.

“Il settore sanitario mondiale è in continua evoluzione e incentivare le aziende ad aumentare la velocità dell’innovazione e del progresso tecnologico è un vantaggio fondamentale per rimanere competitivi”, ha dichiarato Flemming Flindt, responsabile delle soluzioni software di Emergo by UL. “Essere accreditati per i programmi Crédit Impôt Recherche e Crédit Impôt Innovation consente a Emergo by UL di sostenere l’industria sanitaria in Francia con servizi di regolamentazione e accesso al mercato, promuovendo al contempo la ricerca e lo sviluppo di nuovi dispositivi medici.”

Il Ministero francese dell’Economia, delle Finanze e della Sovranità industriale e digitale ha introdotto il CIR per stimolare l’innovazione e aiutare le aziende francesi a diventare più competitive sui mercati globali. Il CIR è accessibile da tutte le società industriali, commerciali e agricole tassate secondo il regime reale e che sostengono spese di ricerca e sviluppo ammesse, come le spese per il personale o le spese operative.

Nel 2012, UL Solutions ha acquisito Wiklund Research and Design, che in seguito è stata ribattezzata Emergo by UL. La vasta e profonda esperienza di UL Solutions nei test non clinici integra la gestione della registrazione dei dispositivi a livello mondiale, la gestione della qualità, la rappresentanza nei Paesi e i servizi correlati di Emergo. Con l’ingresso in UL Solutions, Emergo by UL è in grado di offrire ai clienti un supporto più completo per la ricerca sui fattori umani e l’usabilità e servizi di progettazione per immettere più rapidamente i prodotti sul mercato.

Informazioni su Emergo by U Emergo by UL è un’azienda leader nell’ingegneria dei fattori umani e nella consulenza normativa. Le nostre soluzioni aiutano a portare sul mercato prodotti conformi alle normative, sicuri, efficaci e di qualità. Con una presenza in sei continenti, siamo in grado di fornire un servizio in tempo reale e un’esperienza sul campo. Maggiori informazioni su Emergo by UL Human Factors Research and Design.

