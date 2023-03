Enabot annuncia la campagna di crowdfunding Kickstarter per il nuovo prodotto EBO X

Marzo 9, 2023

– La spedizione di tutti gli ordini Kickstarter avrà inizio a Maggio.

SHENZHEN, Cina, 9 marzo 2023/PRNewswire/ — Enabot, una società emergente di robotica per famiglie, ha annunciato il lancio di una campagna di crowdfunding Kickstarter per il suo nuovo robot compagno per famiglie EBO X. L’azienda sta cercando di rendere EBO X il primo robot per uso domestico commercializzato, ora disponibile per il pre-ordine su Kickstarter. I primi finanziatori possono risparmiare fino al 43%, acquistandolo al prezzo speciale di USD 569 prima che diventi disponibile online a un prezzo al dettaglio di USD 999.

Dopo il suo debutto al CES 2023, EBO X ha ricevuto numerosi riconoscimenti. Dopo essere stato nominato «Innovation Awards» al CES 2023 nelle categorie di prodotti Smart Home e robotici, EBO X è stato anche riconosciuto come «la migliore tecnologia Smart Home del CES 2023» da PC Mag e «Top Tech of CES 2023 Awards» da Digital Trends, tra gli altri. Inoltre, la campagna di crowdfunding è stata selezionata anche dai redattori di Kickstarter come «Project We Love» ancora prima del lancio ufficiale della campagna.

Un custode versatile per la casa tre in uno

EBO X è un robot domestico versatile e avanzato con hardware e software potenti. Non si tratta solo di un homebot mobile integrato con Alexa e con navigazione V-SLAM, ma di un dispositivo smart home completo, con una fotocamera stabilizzata 4K supportata da Color Night Vision e un altoparlante premium personalizzato da Harman AudioEFX.

Pur fungendo da custode grazie all’agile sistema di allarme per la sicurezza domestica e la salute, è anche il compagno perfetto per la famiglia, offrendo una comunicazione remota flessibile e diverse funzioni di intrattenimento per la casa.

Un robot per la casa completo che mantiene la famiglia al sicuro, connessa e divertita.

EBO X è progettato come custode intelligente che consente agli utenti di prendersi cura dei propri familiari quando sono lontani. EBO X ha una funzione di Allarme nel caso un anziano dovesse cadere. È infatti in grado di rilevare se una persona anziana cade tramite l’algoritmo di ispezione della posa. Tramite l’App EBO Home è possibile impostare un Promemoria per i farmaci, che fa sì che EBO X identifichi gli anziani tramite il riconoscimento facciale e dia promemoria vocali in merito.

Inoltre, per proteggere la famiglia dalle emergenze, l’Avviso di intrusione in alcune aree di EBO X consente agli utenti di designare determinati luoghi sulla mappa come proibiti e di inviare avvisi quando qualcuno, ad esempio un bambino, vi entra senza autorizzazione. Se un bambino piange o si verifica un’emergenza in casa e qualcuno chiede “AIUTO”, EBO X lo rileverà e attiverà una chiamata tramite app agli utenti.

EBO X consente conversazioni bidirezionali vivide e stabili in tempo reale abilitate dall’app e dalla videocamera 4K stabilizzata, per mantenere connessi i membri della famiglia. Più membri della famiglia possono accedere e chattare simultaneamente. Quando questi interagiscono, possono osservarsi reciprocamente dall’angolazione di EBO X. Gli utenti possono inviare messaggi di testo a EBO X, che si trasformeranno in messaggi vocali, oppure utilizzare l’App per impostare promemoria per i propri cari. Inoltre, EBO X è stato creato per essere il compagno e il fotografo dei vostri animali domestici. È in grado di scattare foto dei vostri compagni pelosi da un’angolazione bassa.

EBO X è progettato per essere un compagno divertente. L’accesso al vostro account Alexa vi consente di accedere facilmente a EBO X e alla sua capacità di connettersi a qualsiasi servizio Alexa e controllare qualsiasi dispositivo IOT nella vostra casa. L’altoparlante, alimentato da Harman AudioEFX, offrirà un’esperienza audio straordinaria durante lo streaming della vostra musica preferita. Inoltre, l’effetto di illuminazione dinamica cambierà in risposta al ritmo della canzone che state ascoltando.

Impegno a proteggere la Privacy dei dati degli utenti

Abbiamo progettato EBO X considerando la protezione della vostra privacy una nostra priorità. Tutti i contenuti possono essere archiviati su una scheda di memoria locale. È possibile proteggere la vostra privacy mentre utilizzate EBO X grazie a un interruttore a commutazione on-off nell’App per disattivare la telecamera, un otturatore fisico per coprire la telecamera e un pulsante privacy su EBO X per spegnere sia la fotocamera che il microfono.

Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti sulla campagna di crowdfunding per EBO X su Kickstarter e sulla pagina Facebook di Enabot. Per visualizzare EBO X di Enabot in azione, visitate il canale Enabot su YouTube.

Informazioni su Enabot

Enabot è un’azienda di robot per famiglie il cui team vanta eccellenti risorse industriali e una vasta esperienza nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione di prodotti robotici di livello consumer.

Enabot ritiene che le nostre vite possano essere migliorate da robot per famiglie intelligenti. La nostra visione di un mondo guidato dalla tecnologia è positiva, con i robot che sono parte delle soluzioni ai problemi quotidiani, consentendo alle persone di concentrare il proprio tempo su ciò che conta di più: esserci per coloro a cui vogliono bene. Connettendo le persone, creiamo affetti, compagnia e condivisione.

Ulteriori informazioni su Enabot sono disponibili qui.

