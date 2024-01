Ener2travel: Investi nella sostenibilità e vai in vacanza con Ener2Crowd

Gennaio 19, 2024

(Adnkronos) – Milano, 19 Gennaio 2024 – Viaggiare rappresenta da sempre una delle grandi passioni degli italiani, pronti a sfruttare ogni momento libero per scappare dalla quotidianità e dalla routine di tutti i giorni per rifugiarsi in qualche angolo di Paradiso che solo il nostro Paese può offrire, per godersi il relax, la bellezza di location mozzafiato e la grandezza del nostro patrimonio artistico e culturale.

Negli ultimi anni, però, con l’accresciuta sensibilità verso le tematiche ambientali e salvaguardia del Pianeta, alle nostre vacanze viene associato l’impatto che i nostri viaggi possono avere sugli ecosistemi e sui cambiamenti climatici, che proprio negli spostamenti per lo svago vedono uno dei fattori determinanti da rivoluzionare per poter ridurre l’impronta umana e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

Fortunatamente esistono soluzioni innovative che possono concretamente cambiare in meglio queste evidenze, con modalità spesso inaspettate e che partono da settori che, solo in un primo momento, sembrano essere agli antipodi tra loro.

Tra queste non possiamo non citare l’iniziativa Ener2Travel, promossa da Ener2Crowd, che ti consente di affacciarti nel mondo della finanza, investendo nella sostenibilità e andando in vacanza in modo green.

Investire nella sostenibilità e viaggiare nel rispetto dell’ambiente? Oggi è possibile con Ener2Crowd, la piattaforma e app italiana per gli investimenti sostenibili, che fin dalla sua nascita ha sempre proposto soluzioni nuove e innovative per entrare nella finanza green attraverso una mission giovane, al passo con i tempi e assolutamente all’avanguardia.

Puntando da sempre sull’importanza di creare una community consapevole e coesa e su una comunicazione fresca, d’impatto e che incentiva a riflettere in modo coinvolgente e stimolante, Ener2crowd negli anni si è resa protagonista di iniziative entusiasmanti e in grado di attirare l’attenzione di molti utenti che condividono gli stessi valori collegati alla salvaguardia dell’ambiente.

L’ultima in ordine cronologico prende il nome di Ener2Travel che, dopo il successo ottenuto la scorsa estate, è stata replicata anche in questo inizio di 2024. Un vero e proprio concorso per coloro che decidono di investire sulla piattaforma in uno dei tanti progetti 100% green che vengono costantemente proposti e aggiornati. Partita lo scorso 18 dicembre, l’iniziativa ha riscosso una grande adesione di investitori che hanno ancora tempo fino al 28 gennaio per partecipare.

Dopo aver effettuato il login o la prima registrazione presso la piattaforma Ener2Crowd e aver caricato il proprio wallet, si può cominciare a investire una somma minima di 300 euro per finanziare i progetti proposti, ottenendo un codice identificativo personale. Nel giorno dell’estrazione, 6 GreenVestor otterranno un voucher di 500 euro da spendere presso location da favola per trascorrere una vacanza all’insegna dell’ambiente e della natura, in strutture ricettive che rispettano gli indicatori chiave di sostenibilità, attentamente selezionati dal tour operator EcoLuxury Travel, trascorrendo un soggiorno indimenticabile in hotel e resort immersi nel verde incontaminato collocati in tutti il territorio italiano, potendo scegliere tra mare montagna e campagna.

Come intuibile, più si investe e più aumentano le possibilità di vincere e, oltretutto, di avere un impatto ancor più rilevante nella rivoluzione green in atto ormai da anni.

Ener2Crowd è la piattaforma e app italiana per gli investimenti sostenibili che prima degli altri ha capito l’importanza di realizzare un cambiamento epocale nel settore della finanza, offrendo la possibilità di poter investire in progetti 100% green, basati in particolare sulla diffusione delle energie rinnovabili e sulla transizione energetica, proponendo rendimenti di alto livello, fino all’8% lordo annuo, e la possibilità di creare piani di accumulo del capitale o sottoscrivere altri strumenti di alto profilo.

Inoltre, offrendo un’attenzione massima ai dettagli e conducendo una verifica approfondita dei progetti da selezionare, l’azienda garantisce ai propri utenti di poter allocare capitali in iniziative attentamente selezionate, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici che per quel che concerne la solvibilità e la storia del proponente, così da far emergere in totale trasparenza il profilo di rischio e il ritorno finanziario. Inoltre, con la realizzazione della propria app, Ener2Crowd offre alla propria community anche la possibilità di poter investire utilizzando lo smartphone e il tablet, in modo semplice e veloce, potendo anche consultare l’andamento del finanziamento in tempo reale attraverso grafiche e contenuti intuitivi e fruibili da tutti.

La professionalità della piattaforma non ha tardato a dare i propri frutti. Ad oggi, Ener2Crowd ha raccolto circa 23 milioni di euro che sono serviti a finanziare 115 progetti green e a evitare quasi 20 mila tonnellate di CO2, ponendosi come uno dei più seri e affidabili player per realizzare quel cambiamento che il mondo della finanza non può più rimandare.

