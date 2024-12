Energia Comune, Social Media Strategies: A Bologna la Case History sulla comunicazione virtuosa

13 Dicembre 2024

(Bari-Bologna 13 dicembre 2024) –

L’azienda barese, ospite dell’iniziativa all’interno della Bologna Tech Week, è diventata un caso per le sue innovative strategie di comunicazione Social: “Da due anni facciamo un vero e proprio lavoro di divulgazione, spiegando alle persone cosa c’è dietro una bolletta e aggiornando gli utenti su un mercato ostico come quello dell’energia”

Si è svolto a Bologna dal 10 al 12 dicembre a Palazzo Re Enzo il Social Media Strategies, evento fra i più importanti per il mondo del Web Marketing e organizzato nell’ambito della Bologna Tech Week, ideata dal Founder e CEO di Search On Media Group Cosmano Lombardo.

«Si tratta di un’iniziativa che abbiamo realizzato per diffondere al pubblico la conoscenza sul digitale, presentando quali sono le novità che si stanno sviluppando in ambito nazionale e internazionale. Il tutto grazie a eventi di presentazione e formazione su Social Media, Stuart Up e innovazione».

Un’innovazione che parte dalle strategie comunicative. Un esempio emblematico è quello di Energia Comune, azienda barese del settore energetico che è stata ospite al Social Media Strategie proprio per raccontare il successo della sua innovativa strategia di comunicazione sui Social.

«Quello dell’energia è da sempre percepito non come un servizio, ma come una tassa da pagare ai fornitori – spiega la Marketing Communications Manager Lucrezia Dibiase – In Energia Comune abbiamo provato a invertire questo paradigma, a partire dal nostro lavoro sui Social, spiegando alle persone cosa c’è dietro una bolletta per aiutarle a comprendere ogni sua voce di costo».

Un impegno che ha trasformato la comunicazione di Energia Comune in un virtuoso esempio di divulgazione.

«È quello che facciamo ormai da due anni – conferma la Dibiase – Con contenuti che si sono arricchiti anche grazie alle richieste degli utenti, i quali ci chiedono approfondimenti su dettagli e casi particolari. Tutto questo ha suscitato un interesse crescente, fino alla creazione di una vera e propria community che vuole restare aggiornata su un mercato da sempre ostico».

E sono proprio i mercati al centro di eventi come la Bologna Tech Week che, dopo il Social Media Strategies, si prepara a rassegne dedicate anche alle novità digitali:

«Quella che si è appena conclusa – spiega Lombardo – è una tappa fondamentale che ci porterà a giungo, sempre a Bologna, all’apertura della Fiera Internazionale dell’AI, dove approfondiremo il mondo Digital e Tech insieme a persone e imprenditori di oltre novanta Paesi che si incontreranno per riflettere su questi temi».

Temi che sono al centro di aziende come Energia Comune, realtà alla continua ricercar di nuove e innovative strategie.

«Per noi è importante adottare strategie all’avanguardia e nuove metodologie – spiega il Brand Strategist Giovanni Caforio – L’innovazione alla quale lavoriamo è però sempre legata al nostro obiettivo fondamentale: ascoltare le persone. In questo senso, il digitale per Energia Comune non vuol dire sostituire le strategie già messe in campo, ma integrarle per supportare sempre meglio la missione più importante, quella di essere al servizio delle persone».

Un messaggio che Energia Comune ha voluto lanciare proprio al Social Media Strategies, per sottolineare quanto la comunicazione sia fondamentale non solo per le semplici strategie di marketing, ma per valorizzare le storie e le esigenze di tutti.

www.energiacomune.com