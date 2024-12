Enerwa, trattamento acque industriali: “La soluzione per impianti sempre efficienti è la manutenzione professionale”

4 Dicembre 2024

(Adnkronos) –

Cremona 4/12/2024

L’azienda di Bonemerse (CR), da 25 anni punto di riferimento nel settore, presenta sul mercato due formule esclusive per monitorare costantemente gli impianti e mantenerli performanti: Global Service e Assistenza periodica programmata.

L’acqua tecnologica, utilizzata da molte aziende, ha un ruolo fondamentale in un gran numero di processi produttivi.

«Per questo motivo risulta cruciale affidarsi a un partner esperto nel trattamento delle acque e, soprattutto, nella manutenzione degli impianti», spiega Gianluca Cangiati titolare, con la moglie Daniela Bocchi, di Enerwa Srl di Bonemerse, in provincia di Cremona, leader nel settore del trattamento delle acque industriali e punto di riferimento per le aziende delle province di Cremona, Mantova, Piacenza e Parma.

Cangiati, forte di 25 anni di esperienza sul campo e specializzato nei settori alimentare e siderurgico, ha deciso di concentrare l’attività di Enerwa nei servizi di riparazione e manutenzione e assistenza degli impianti: «Abbiamo sempre puntato su un’assistenza competente e professionale per mantenere gli impianti in perfetta efficienza. I clienti hanno la necessità di un supporto tecnico rapido, qualificato e affidabile».

Da questi presupposti sono state studiate delle formule esclusive per le aziende.

«Il nostro pacchetto completo Global Service – illustra – include il noleggio degli impianti, la manutenzione periodica e la fornitura di ricambi e prodotti chimici. È un servizio unico nel suo genere in quanto assicura un supporto professionale in grado di gestire ogni aspetto dell’impianto e offre al cliente tutta la tranquillità di non dover preoccuparsi di nulla».

Il secondo servizio è l’Assistenza periodica programmata, rivolto ai clienti che necessitano di un monitoraggio costante. «In questo caso, Enerwa si impegna a effettuare visite regolari in azienda per verificare il corretto funzionamento dell’impianto già esistente ed esegue tutte le operazioni di manutenzione necessarie, come il rabbocco dei prodotti e le analisi chimiche – continua Cangiati -. Questa prestazione monitora i parametri dell’impianto affinché siano sempre conformi alle normative di settore».

L’azienda cremonese, oltre ad offrire il noleggio e, su richiesta, anche la vendita, fornisce le proprie prestazioni per una vasta gamma di impianti, tra cui quelli per chiarificazione, deferrizzazione, demanganizzazione, abbattimento di ammoniaca e arsenico, oltre ad addolcitori specifici per utilizzi industriali. Inoltre, opera su impianti a osmosi inversa e, sempre in base alle necessità dei clienti, realizza sistemi completi dotati di software per il controllo remoto, garantendo una gestione rapida e smart. Infine, grazie alla presenza in sede dell’ufficio tecnico, Enerwa è in grado di seguire ogni fase del progetto: dall’ideazione alla realizzazione degli impianti, fino alla pianificazione della loro manutenzione e all’assistenza post-vendita. Il possesso di importanti certificazioni, tra cui ISO 45001 per la sicurezza, ISO 9001 per la qualità e ISO 14001 per l’ambiente, dimostra il suo forte impegno per il rispetto delle normative vigenti.

Contatti:https://www.enerwa.it