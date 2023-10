Enfinity Global collaborerà con Kyushu Electric Power nel suo portfolio operativo negli Stati Uniti

Ottobre 26, 2023

– MIAMI, 26 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Enfinity Global Inc., leader nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato oggi un accordo definitivo per una vendita di minoranza nel suo portfolio operativo statunitense 400 MW a favore del fornitore di energia giapponese Kyushu Electric Power Co. Inc. (Kyushu Electric). Al termine dell’accordo, Kyushu Electric manterrà un interesse azionario di 40% nel portfolio. Enfinity Global manterrà un interesse azionario del 60% e sarà il gestore a lungo termine degli impianti solari.

Nel gennaio 2023 Enfinity Global ha acquisito questo portfolio contrattuale, composto da 28 centrali fotovoltaiche operative in California, Carolina del Nord e Idaho. Trovare partner a lungo termine e simili e aggiungerli come nuovi azionisti minoritari ai portfolio di tutto il mondo fa parte della strategia di formazione di capitale di Enfinity, volta ad accelerare la crescita e ottimizzare i rendimenti.

“Kyushu Electric è un leader dell’energia in Giappone, e siamo onorati di essere loro partner a lungo termine in questo portfolio mentre continuiamo a crescere rapidamente”, ha dichiarato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. “La nostra presenza globale è un fattore di supporto e differenziazione chiave, poiché portiamo gli investitori strategici a opportunità interessanti nei mercati in crescita”.

“Questa partnership sfrutta le capacità di Enfinity di strutturare, sottoscrivere e finanziare asset per le energie rinnovabili, oltre a svolgere attività di gestione degli impianti”, ha commentato Ricardo Díaz, CEO per le Americhe di Enfinity Global.

Questa transazione stimolerà l’espansione di Enfinity negli Stati Uniti, dove l’azienda prevede di eseguire la sua pipeline proprietaria di progetti 11,3 GW e perseguire ulteriori opportunità di investimento sia nelle transazioni F&A che negli accordi con gli sviluppatori di energie rinnovabili. La società ha recentemente annunciato l’acquisizione di 546 MW di asset solari in fase di sviluppo da CS Energy in Colorado.

Enfinity Global Inc., insieme alle sue controllate, è un’azienda con sede negli Stati Uniti leader nel settore delle energie rinnovabili e dei servizi di sostenibilità, fondata nel 2018. La società possiede un portfolio di 20 GW di progetti di energia rinnovabile e di stoccaggio, compresi asset operativi, in fase di costruzione e in diverse fasi di sviluppo. Con uffici in tutti gli Stati Uniti, Europa, Giappone e India, l’azienda mira a fornire un contributo significativo a un’economia a zero emissioni di carbonio. Il team di leadership di Enfinity è uno dei team globali più esperti nel campo delle energie rinnovabili, con oltre 37 miliardi di dollari di esperienza nei finanziamenti nel settore delle energie rinnovabili e più di 15 GW di asset solari ed eolici sviluppati e acquisiti.

