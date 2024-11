ENGINEERING E OVERIT RAFFORZANO LA LORO PARTNERSHIP STRATEGICA IN AMBITO ENERGY & UTILITY, INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI

12 Novembre 2024

Le due realtà supportano il processo di trasformazione digitale di aziende a livello globale, offrendo profonde conoscenze dei processi e soluzioni proprietarie di Field Service Management che promuovono la transizione energetica e pratiche sostenibili.

MILAN, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ — Engineering, leader nei processi di digitalizzazione per aziende e PA, e OverIT, azienda leader globale in soluzioni software per il Field Service Management, rafforzano ulteriormente la loro collaborazione unendo competenze digitali innovative e tecnologia avanzata che le contraddistinguono.

Le due realtà, che operano su centinaia di clienti a livello globale, supportano aziende che gestiscono forza lavoro sul campo e operazioni “mission-critical” su asset e infrastrutture attraverso soluzioni di Field Service Management che integrano diverse tecnologie come il GIS (Geographic Information System), il Machine Learning, la GenAI, gli algoritmi per l’ottimizzazione dei percorsi, la Computer Vision.

L’integrazione del GIS consente una visualizzazione dettagliata della rete e delle infrastrutture su base cartografica, che facilita la pianificazione e la gestione delle operazioni e la capacità di prendere decisioni in contesti emergenziali. gli algoritmi di ottimizzazione dei percorsi consentono invece di migliorare il servizio alla clientela e ridurre i tempi di trasferimento, impattando inoltre positivamente sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Grazie a soluzioni di Field Service Management, Field Collaboration o dotate di funzionalità geospaziali avanzate, le aziende possono:

La partnership tra Engineering e OverIT genera impatti positivi misurabili con metriche chiave per il business, come il tasso di risoluzione al primo intervento, la produttività, la continuità del servizio, il risparmio sui costi e la soddisfazione del cliente. Al contempo, favorisce operazioni sostenibili, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla prevenzione di disastri ambientali, garantendo sicurezza sul lavoro per migliaia di operatori.

Engineering

Engineering è la Digital Transformation Company, leader in Italia e in continua espansione nel mondo, con circa 14.000 dipendenti e oltre 80 sedi tra Europa, Stati Uniti a Sud America. Il Gruppo Engineering consiste di più di 70 società in 21 paesi e supporta le aziende e le organizzazioni ad evolvere continuamente attraverso una profonda conoscenza dei processi aziendali in tutti i segmenti di mercato, sfruttando le opportunità offerte da tecnologie digitali avanzate e soluzioni proprietarie, grazie a 40+ anni di esperienza. Il Gruppo integra soluzioni di mercato best-of-breed e servizi gestiti, e continua a espandere la propria esperienza attraverso operazioni di M&A e partnership con i principali attori tecnologici. Engineering investe fortemente in innovazione, attraverso la propria divisione R&I, e nel capitale umano, attraverso la propria IT & Management Academy. Il Gruppo Engineering si pone come attore chiave nella creazione di ecosistemi digitali per connettere mercati diversi, sviluppando soluzioni componibili per una continua trasformazione del business.

OverIT

Sostenuta da Bain Capital e NB Renaissance, OverIT è una multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. Grazie all’ampio ventaglio di prodotti offerti e al comprovato know-how in ambito industry, l’azienda è riconosciuta dalle più prestigiose società internazionali di consulenza come fornitore leader in ambito FSM e Augmented Reality. OverIT conta un portafoglio di oltre 300 clienti dislocati in più di 30 paesi.

Contatto: Andrea Bardini, +1 847 867 2232

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2424746/OverIT_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/engineering-e-overit-rafforzano-la-loro-partnership-strategica-in-ambito-energy–utility-infrastrutture-e-telecomunicazioni-302300180.html