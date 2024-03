Enoteche online: su WineKissYou le migliori etichette italiane e internazionali a portata di click

28 Marzo 2024

(Adnkronos) – Treviso, aprile 2024 – Un punto di riferimento per esplorare ciò che di meglio il settore ha da offrire, che mira a rivoluzionare l’esperienza di degustazione: si tratta di WineKissYou, giovane startup che mette a disposizione a prezzi competitivi le principali etichette di vini, birre e distillati.

Il tutto con l’obiettivo quello di rappresentare il mondo dell’enoteca in tutte le sue possibili espressioni, offrendo una delle più ricche selezioni del settore sia a livello nazionale che internazionale.

Quello che maggiormente contraddistingue WineKissYou è senza dubbio il suo approccio innovativo.

Del resto, all’obiettivo ambizioso di selezionare costantemente le migliori etichette italiane ed estere, unisce un’offerta capace di rispondere sia alle esigenze di chi si approccia al mondo della degustazione di vini, birre e distillati per la prima volta sia di chi cerca costantemente nuove esperienze sensoriali.

Al cuore di questo obiettivo, un impegno che va ben oltre i classici servizi di vendita online e che punta a dare valore al prezioso patrimonio enologico proveniente delle migliori aziende del settore.

Nasce così un’esperienza di wine delivery che permette di accedere a un vasto catalogo di etichette di vini rossi, vini bianchi e rosati, ma anche a una ricca selezione di champagne, spumanti e distillati.

Una selezione in costante evoluzione, comprensiva di tutte le grandi novità provenienti dall’enologia: dai vini da meditazione alle etichette in promozione da stappare in famiglia, fino a una delle più pregiate selezione di top champagne, rigorosamente acquistabili al prezzo di mercato.

Non manca nemmeno una raffinata vetrina di vini premiati, che annovera proposte pregiate dal punto vista agronomico e produzioni innovative per quanto concerne l’aspetto enologico.

WineKissYou mette anche a disposizione etichette di alta qualità con un ottimo rapporto qualità prezzo, tutte accuratamente selezionate e provenienti dalle migliori realtà del settore.

E trattandosi di un servizio basato su un’accurata attività di scouting, che pone l’accento sulla qualità e sulla valorizzazione delle eccellenze, WineKissYou dà costantemente risalto anche alle nuove filosofie produttive, contemplando etichette che puntano a valorizzare il terroir o una particolare identità vinicola.

Naturalmente, non manca una ricca selezione di distillati di classe, perfetti per garantire in ogni occasione un’esperienza palatale senza paragoni, ai quali si affiancano le numerose soluzioni di vini con astuccio, proposte che uniscono, all’eccellenza di produzioni di qualità, l’eleganza di confezioni che nascono per essere delle perfette idee regalo.

Ma a fare di WineKissYou un punto di riferimento digitale nel settore dell’enologia è anche un servizio che permette di individuare le migliori etichette attraverso un catalogo di prodotti accuratamente suddivisi per regione, nazionalità, tipologia, produttori e abbinamenti: una proposta pensata per far sì che tutti possano avvicinarsi al mondo dei vini e dei distillati e vivere un’esperienza degustativa di pregio.

A consolidare il ruolo di WineKissYou tra gli eCommerce di vini, birre e distillati è un’offerta esclusiva pensata per accompagnare chiunque alla scoperta dei grandi piaceri del palato. Il tutto, con un servizio che assicura la massima attenzione in ogni fase della filiera, dalla scelta delle cantine alla selezione dei prodotti, fino all’acquisto, al packaging e alla spedizione.

L’obiettivo, naturalmente, è far sì che ogni articolo possa giungere a destinazione in tempi brevi e in perfette condizioni qualitative. Ma WineKissYou si pone anche come un luogo in cui innovazione e tradizione si incontrano, per garantire un’esperienza palatale di rilievo.

Il portale si pone infatti come una vera e propria enoteca digitale che, oltre a fornire risposta alle principali domande in tema vini e distillati, offre professionalità e supporto per assicurare sempre l’acquisto delle migliori proposte del settore.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.winekissyou.com/

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl