Enstall si espande in Germania con l’acquisizione di Schletter

1 Agosto 2024

(Adnkronos) – Amsterdam (Olanda) e Kirchdorf (Germania) – EQS Newswire – 01 agosto 2024 – Enstall, il leader globale in fatto di soluzioni di montaggio solari per tetti, ha annunciato oggi l’acquisizione di Schletter Group (“Schletter”), un fornitore di sistemi di montaggio solari con sede in Germania. I termini finanziari della transazione non sono stati diffusi. Gli azionisti attuali di Schletter, Avenue Capital Group e Robus Capital, diventeranno azionisti di minoranza di Enstall per sostenere le ambizioni strategiche a lungo termine dell’azienda, lavorando in uno stretto partenariato con gli azionisti esistenti Blackstone e Rivean Capital.

Fondata nel 1968 e con sede centrale a Kirchdorf (Germania), Schletter è un fornitore globale di sistemi di montaggio solari, che ha fornito oltre 55 GWp di installazioni solari nel mondo. L’assortimento di prodotti dell’azienda comprende installazioni solari montate a terra e su tetti, facciate e tettoie per auto, comprendenti sistemi di inseguimento e sistemi a inclinazione fissa.

La transazione rappresenta un grande passo nella realizzazione della strategia di crescita di Enstall, in seguito all’acquisizione da parte di Blackstone e Rivean Capital nel 2022. La transazione rafforzerà la presenza di Enstall in Germania e in Europa centrale e posizionerà Enstall quale punto di riferimento globale per i sistemi di montaggio solari, con un assortimento di prodotti comprendente i segmenti del montaggio a terra e del montaggio sui tetti.

Stijn Vos, CEO di Enstall, ha dichiarato: “A nome della squadra Enstall vorrei dare il benvenuto a tutti i dipendenti Schletter nella famiglia Enstall. Schletter è da tempo il leader del montaggio solare in Germania, con una solida reputazione in fatto di qualità e innovazione. Non vediamo l’ora di poter combinare le nostre competenze per concretizzare la nostra visione condivisa di accelerare l’adozione dell’energia solare e velocizzare la transizione all’energia solare”.

Florian Roos, CEO di Schletter, ha aggiunto: “Enstall condivide il nostro impegno a lungo termine per l’energiasolaresostenibile per le generazioni future. Tutto quello che facciamo è guidato dal nostro impegno per migliorare la durevolezza, la sicurezza, la sostenibilità e la qualità dei nostri sistemi di montaggio solari, per supportare la transizione verso l’energiaverde. Il partenariato con Enstall rafforzerà le capacità di innovazione condivise e ci permetterà di servire i nostri clienti con un assortimento di prodotti e soluzioni digitali più ampio a livello globale”.

Juergen Pinker, Senior Managing Director di Blackstone, e Maurits Boomsma, Senior Partner di Rivean Capital, hanno commentato: “Con questa acquisizione rivoluzionaria, Enstall rafforza la propria presenza in Germania, il maggior mercato solare europeo, e si espande nell’interessante segmento dei sistemi solari con montaggio a terra. Successivamente all’acquisizione di Sunfer nel 2023 da parte di Enstall, questa operazione dimostra il forte slancio dell’azienda nell’esecuzione della propria strategia di crescita. Diamo il benvenuto ad Avenue Capital e Robus Capital quali investitori di minoranza in Enstall, dopo essere stati a lungo proprietari motivati di Schletter”.