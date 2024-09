Envision: innovazione, creatività e crescita sostenibile per il futuro del digital marketing

19 Settembre 2024

Lecce, 19/09/2024 –

Nel panorama del progresso tecnologico, si è spesso creduto che innovazione e sostenibilità fossero forze opposte, incapaci di coesistere. Envision, una digital agency audace e visionaria, sfida questa convinzione, abbracciando in toto il concetto di crescita sostenibile.

L’agenzia di comunicazione intende dimostrare che è possibile tracciare un percorso in cui l’innovazione tecnologica non solo coesiste, ma prospera in simbiosi con una responsabilità economica, sociale e ambientale.

In ogni progetto, Envision parte dalla convinzione che ogni piccolo gesto possa avere un impatto significativo sulla realtà.

L’innovazione è un concetto fondamentale per l’azienda, che non si limita a sviluppare tecnologie all’avanguardia, ma adotta anche un approccio creativo che favorisce il pensiero non convenzionale e la sperimentazione. Questo approccio consente al team di andare oltre le soluzioni più ovvie e di vedere ogni sfida come un’opportunità.

Per Envision, l’innovazione non riguarda solo gli strumenti tecnologici, ma anche il modo in cui i membri del team collaborano, si ispirano e crescono insieme. Qui si promuove una cultura di apprendimento continuo e miglioramento costante, dove ogni idea può diventare la scintilla che accende il cambiamento.

“L’innovazione non è solo un obiettivo, ma un elemento fondamentale del nostro DNA aziendale” sostiene Valentino Orlando, Responsabile del settore Sviluppo di Envision. “Incoraggio sempre il mio team a pensare fuori dagli schemi, a non accontentarsi mai delle soluzioni ovvie e a vedere ogni sfida come un’opportunità. La chiave è mantenere una mentalità aperta e flessibile, pronta ad adattarsi e a crescere.”

“La creatività umana è fondamentale e insostituibile, anche nell’era dell’intelligenza artificiale generativa. Utilizziamo l’IA per amplificare le nostre capacità creative, non per sostituirle.” A dirlo è Matteo Milo, Data Analyst Specialist.

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, molte aziende del settore tecnologico hanno intrapreso la strada dell’automazione. Envision ha scelto di percorrere una via diversa, mettendo al centro la creatività umana. L’intelligenza artificiale è uno strumento potente, capace di raccogliere ed elaborare enormi quantità di dati, scoprendo pattern e tendenze che possono migliorare le strategie aziendali. Tuttavia, è l’ingegno umano che trasforma questi dati grezzi in idee brillanti, storie avvincenti e campagne di marketing che sanno emozionare e coinvolgere il pubblico. L’IA, per quanto efficiente, tende a produrre soluzioni standardizzate, prive di quel tocco di unicità che contraddistingue i lavori più creativi. L’azienda valorizza proprio questa combinazione: l’analisi dei dati supportata dall’IA e la creatività umana che dà vita a progetti innovativi e autentici. In un’epoca in cui l’autenticità è sempre più apprezzata dai consumatori, questa sinergia consente all’azienda di realizzare campagne che vanno oltre l’efficienza e offrono un valore emotivo aggiunto.

La crescita sostenibile è un impegno a lungo termine che si traduce in espansione graduale, innovazione continua e un ambiente di lavoro stimolante. Questo si traduce in un impegno concreto verso la qualità dei servizi offerti, garantendo al contempo l’espansione controllata e sostenibile dell’azienda. Envision investe in nuove tecnologie e nella formazione del proprio personale, consapevole che solo attraverso l’aggiornamento continuo si può rimanere competitivi in un settore in rapida evoluzione.

Tuttavia, l’impegno verso la sostenibilità non si esaurisce all’interno dell’azienda. Envision è attiva in numerosi progetti che mirano a tutelare l’ambiente e a sostenere le comunità locali e globali. Tra le varie iniziative, spiccano il progetto Up2You, dedicato alla riforestazione, e la collaborazione con il Museo di Storia Naturale del Salento per la conservazione della biodiversità. L’azienda supporta anche cause umanitarie, collaborando con UNICEF per aiutare i bambini nelle aree di conflitto e contribuendo al progetto Olivami, che promuove la riforestazione degli uliveti salentini. Inoltre, sostiene l’apicoltura sostenibile attraverso il progetto 3Bee, dimostrando il suo impegno per la tutela delle api e, di conseguenza, dell’ecosistema.

Ernesto Torsello, CEO & Founder di Envision si dice “convinto che il vero successo non si misuri solo dai numeri, ma dal benessere del team, dalla soddisfazione dei clienti e dall’impatto positivo che lasciamo sul mondo. Uniamo tecnologia e responsabilità sociale per costruire un futuro innovativo e sostenibile.”

Envision è un’agenzia di comunicazione digitale specializzata nella creazione di strategie personalizzate per aumentare la visibilità online e il coinvolgimento del pubblico. Grazie a competenze in social media management, SEO, web design e advertising, offre soluzioni innovative per aziende di tutte le dimensioni, trasformando le idee in esperienze digitali efficaci e misurabili. L’approccio orientato ai dati garantisce risultati concreti e un impatto significativo per il brand.

Per informazioni:

Envision Digital

HQ Corsano

Via F.lli Cervi, 6 – 73033 Corsano (LE)

Lecce

Viale Michele de Pietro, 3 – 73100 Lecce

Milano

Via Giulio e Corrado Venini, 24 – 20127 Milano

Telefono: 0833 1920009

Email: info@envisiondigital.it

Sito Web: www.envisiondigital.it