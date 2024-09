Enzo Gabrieli, Street Food Design: “Un settore in espansione che richiama anche chef stellati”

23 Settembre 2024

(Adnkronos) – Il Ceo dell’azienda salentina spiega un fenomeno che sta conquistando sempre più imprenditori: “Ognuno vuole presentare il proprio prodotto in maniera originale. Per questo la progettazione di un Food Truck deve comprendere ogni minimo particolare”

Lizzanello (Le), 23 settembre 2024. In Italia la cucina è uno dei più importanti simboli di eccellenza. Non è un caso, infatti, se da nord a sud sono costanti le novità nel settore, con sempre nuove esperienze di gusto. Esperienze come quelle legate allo Street Food, che negli ultimi anni ha conosciuto un vero e proprio boom in termini di successo, anche grazie alla sua formula economicamente vantaggiosa.

«Aprire un tradizionale ristorante ha senza dubbio costi più elevati – spiega il Ceo di Street Food Design Enzo Gabrieli – Le normative sull’agibilità e l’allestimento dei servizi, oltre a essere onerosi, riducono di molto lo spazio dei coperti. Cosa che, sempre nel rispetto delle normative, non avviene con un Food Truck».

Una soluzione il cui fascino ha conquistato non soltanto il pubblico, ma gli stessi imprenditori del settore, come conferma lo stesso Gabrieli:

«Negli ultimi anni si sono rivolti a noi persino degli chef stellati. Quello dello street food è un mondo in fermento. Se all’inizio erano prevalentemente le pizzerie a intraprendere questa strada, oggi sempre più ristoratori vogliono “scendere per strada” e dimostrare le loro capacità, incontrando un pubblico variegato, dallo straniero al semplice residente».

È questa la ragione che ha portato a un mercato dall’offerta vastissima, ognuna con le sue particolarità.

«Dalla gelateria alla creperia, dalla paninoteca al cibo gourmet, ogni imprenditore vuole presentare al pubblico i loro prodotti in maniera originale. Questo per noi comporta un confronto intenso con il cliente, perché ogni prodotto, ogni cibo, necessita di un allestimento diverso».

Un allestimento che, nel caso della Street Food Design diventa una vera e propria opera di artigianato:

«Abbiamo puntato sulla produzione di rimorchi e autonegozi realizzati in vetroresina stile vintage. Si tratta di pezzi unici, frutto delle richieste ed esigenze di ciascun cliente. La soluzione, in più, oltre a essere unica nel suo genere, è anche economica per via dei bassi costi di gestione, cosa che permette di intraprendere l’attività imprenditoriale con più agilità».

Un’attività che, per essere avviata al meglio, rende necessario il rivolgersi a realtà che sappiano progettare il tutto nei minimi dettagli.

«Nel mondo dello Street Food sono fondamentali sia l’estetica che la funzionalità – precisa il Responsabile Amministrativo Marica Caprioli – Un Food Truck deve essere accattivante e pratico. La Street Food Design opera nel settore da oltre vent’anni e l’esperienza delle nostre maestranze ci permette di affiancare il cliente sia nella progettazione che nei consigli sulle migliori e specifiche soluzioni, che uniscano insieme innovazione e funzionalità».

Due elementi ai quali si aggiunge il vantaggio della consulenza finanziaria, quanto mai preziosa in un settore ricco di agevolazioni e finanziamenti. Per questo realtà come la Street Food Design aiutano a realizzare a pieno i vantaggi di questa affascinante forma di imprenditoria.

«Intercettare e godere dei finanziamenti rappresenta per molti un ulteriore stimolo a progettare il proprio Food Truck. Anche da questo punto di vista riteniamo fondamentale la consulenza, guidando ogni cliente nello studio delle pratiche statali legate ai finanziamenti, rendendo più semplice l’iter burocratico».

Progettazione, cura estetica, esperienza in ogni ambito realizzativo. Sono questi gli ingredienti in grado di rendere quella dello Street Food non soltanto un’attrazione unica per il pubblico, ma un solido modello di business per imprenditori dinamici e intraprendenti.

Contatti: https://streetfooddesign.it/