EOS & Partners Advisor nell’acquisizione della maggioranza del gruppo P&P da parte di Riello SGR (ISPE)

Giugno 28, 2022

(Adnkronos) – Riello Investimenti Partners SGR ha perfezionato il signing propedeutico all’acquisizione del 60% del Gruppo P&P, basato a Bedizzole (BS) e attivo nel rivestimento di metalli attraverso la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition). Il closing dell’operazione è previsto entro il mese di luglio 2022 e l’investimento verrà eseguito da Italian Strategy Private Equity (ISPE), il terzo fondo di private equity gestito dalla Sgr.

EOS & Partners, Global Advisor del Gruppo P&P, composto da Protec Surface Technologies Srl e da Protim Srl, aziende rispettivamente operanti nell’assemblaggio e vendita di macchinari per rivestimenti PVD, in particolare nel segmento decorativo, tra cui arredo, moda, occhialeria, attrezzature sportive, rubinetteria, maniglieria, posateria, security printing e rivestimenti conto terzi nei medesimi settori.

Nicola Riello, Presidente di Riello Investimenti Partners SGR ha dichiarato: “Il gruppo P&P rappresenta un esempio di eccellenza italiana nell’innovazione e nelle nuove tecnologie. Opera in un settore in crescita utilizzando la tecnologia PVD (Physical Vapor Deposition), che ha un impatto ambientale quasi nullo rispetto alle tradizionali tecnologie a cromatura galvanica presenti sul mercato. Si tratta di applicazioni pulite per l’ambiente e dalle caratteristiche tecniche decisamente superiori. Daremo il nostro sostegno allo sviluppo del gruppo P&P anche sui mercati internazionali, nel rispetto della continuità del management e, come nostro uso, seguendo una logica di partnership”.

Michele Tosti, Amministratore Delegato del Gruppo P&P, ha aggiunto: “L’operazione appena conclusa è il coronamento di un percorso di sviluppo iniziato oltre venticinque anni fa, che ha visto il Gruppo P&P divenire oggi una realtà conosciuta ed apprezzata a livello mondiale. Siamo molto orgogliosi di aver attratto l’interesse di Riello Investimenti e siamo certi che questo sodalizio sia il migliore che potessimo augurarci si realizzasse. Sono state apprezzate, oltre alle nostre competenze tecniche, anche le nostre politiche aziendali, che hanno al centro del progetto personale giovane ad altissimo livello di scolarizzazione, figure femminili in posizioni di rilievo e una grandissima attenzione nei confronti di ambiente e sicurezza sul lavoro”.

Eos & Partners prosegue così la sua attività di valorizzazione di eccellenze italiane, avviandole a percorsi ulteriormente virtuosi.

Le Aziende coinvolte sono state seguite da EOS & Partners, Global Advisor, con Roberto Duchini, Emilio Marcon e il Prof. Franco Silvano Toni di Cigoli, oltre allo studio legale Giovanelli & Associati.

Riello Investimenti Partners SGR è stata assistita dallo Studio Legale Alpeggiani, da PWC e GEA per le attività di due diligence.

www.eospartners.it

eos@eospartners.it