Equativ potenzia l’offerta di curation per favorire una maggiore addressability in un panorama di identity in evoluzione

15 Aprile 2024

La piattaforma Equativ Buyer Connect (EBC) aumenta l’efficienza programmatica, combinando strumenti innovativi di curation con dati di prima parte per ottimizzare la creazione di deal unici.

PARIGI e NEW YORK, 15 aprile 2024 /PRNewswire/ — Equativ, multinazionale indipendente di tecnologia pubblicitaria, ha annunciato oggi gli ultimi sviluppi di Equativ Buyer Connect (EBC), una piattaforma di curation self-service costruita per il controllo e la semplicità. EBC fornisce alle agenzie, ai data provider ed ai proprietari di media un kit di strumenti completo per la creazione, l’arricchimento e la scalabilità di prodotti multimediali che siano in grado di contribuire ad amplificare le prestazioni e a far crescere le loro attività. A seguito dei significativi investimenti effettuati nell’ultimo anno e della crescente importanza delle soluzioni di media buying a causa della perdita dei cookie di terze parti, la piattaforma offre ora opzioni di addressability ampliate, facilitando transazioni più dirette, efficienti e trasparenti sia per gli acquirenti che per i venditori.

L’offerta potenziata vanta anche una serie di funzionalità che favoriscono la differenziazione competitiva grazie a prodotti multimediali su misura. Ciò include la creazione semplificata di deal arricchiti di dati tra più proprietari di media. Gli acquirenti hanno accesso diretto a un’offerta di alta qualità dal marketplace di Equativ, mentre i proprietari di media che mettono a disposizione il proprio inventario per la curation possono ottenere una domanda incrementale, generando un valore equo in tutto l’ecosistema.

Ulteriori vantaggi della piattaforma includono:

Omnicom Media Group è tra le principali agenzie di media e marketing che utilizzano gli strumenti di curation di EBC per creare marketplace che massimizzano le performance rispetto ai propri obiettivi pubblicitari globali. Evidenziando i recenti successi della propria campagna, Carlos Aguilar, responsabile del settore Programmatic di Omnicom Media Group, afferma: “Nel 2023, la SSP di Equativ ha guidato con successo il 50% delle nostre campagne, concentrandosi su curated inventory e assicurando che i nostri annunci fossero di alta qualità e a basso costo. Questo approccio è inoltre allineato con i principi chiave di Omnicom: trasparenza della supply chain, selezione di traffico premium, brand safety e ottimizzazione di costi.”

Audigent è uno di quei data supplier lungimiranti che stanno esplorando il potenziale che la curation crea per promuovere un utilizzo dei dati incentrato sulla privacy, trasparente e sostenibile. Commentando la collaborazione di lunga data dell’azienda con Equativ, Chris Meredith, GM delle partnership sul lato dell’offerta di Audigent, dichiara: “Come partner, Equativ dimostra di essere leader nella curation grazie ai suoi significativi investimenti in integrazione e infrastruttura, che servono a sbloccare il pieno potenziale della curation per partner e clienti.”

“L’aggiunta di ulteriori funzionalità di curation alla piattaforma EBC contribuisce a perseguire il nostro obiettivo di snellire la supply path facilitando la creazione di accordil chiari, semplici e flessibili, nonché il targeting intelligente basato sui dati”, commenta Parag Vohra, Chief Revenue Officer di Equativ. ” Nel prossimo futuro, con l’aggiunta di funzionalità di attivazione immediata delle campagne, Equativ diventerà l’unica piattaforma di curation end-to-end.

Informazioni su EquativEquativ è una piattaforma tech indipendente leader nel settore, creata per servire gli interessi di inserzionisti ed editori. Equativ fornisce soluzioni sicure per il marchio e per la privacy che consentono ai suoi clienti di ottenere il massimo impatto nel rispetto dei diritti dei consumatori, combinando l’esperienza dei clienti e l’eccellenza ingegneristica per servire gli interessi sia dal lato dell’offerta che della domanda con pari professionalità e tecnicità.

Con sede a Parigi e New York, Equativ opera a livello globale con un team di oltre 550 dipendenti e 16 diversi uffici. Equativ offre al mercato un proprio ad server indipendente, una SSP, strumenti per gli acquirenti e servizi media per adempiere alla promessa della tecnologia pubblicitaria.

Maggiori informazioni sono disponibili su Equativ.com

