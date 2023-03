Equo compenso, la Lapet chiede migliorie al testo

Marzo 14, 2023

(Roma, 14 marzo 2023) – “Congruità delle parcelle anche dalle associazioni di cui alla Legge n.4/2013”

Roma, 14 marzo 2023 – Equo compenso: non tutti i mali vengono per nuocere. I Tributaristi Lapet si riferiscono all’errore contenuto nell’art.7 in cui si richiama un articolo del codice di procedura civile abrogato dalla riforma Cartabia (dl n.149/2022). “Tale errore dovrà necessariamente essere corretto. – commenta il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone che non perde l’occasione per ribadire che – questo “incidente” può consentire di riaprire la partita emendativa”. Difatti il Governo ambiva a varare definitivamente il provvedimento senza modifiche. Invece ora, per sistemare l’errore sarà necessario rivedere l’iter. “Ciò ci consentirà di insistere, ancora una volta, sulla necessità di inserire le associazioni iscritte nell’elenco di cui alla Legge n. 4/2013 tra coloro che possono esprimere il parere di congruità sulle parcelle” spiega Falcone.

Tale proposta si è già tradotta in emendamenti, tra l’altro proprio all’art.7, che sono stati presentati presso la commissione giustizia del Senato in attesa di essere esaminati. “Può essere questo il momento giusto per rivedere le questioni che riguardano in particolare la platea delle professioni regolamentate dalla Legge n.4/2013. Ciò confermerebbe l’importanza che questo Governo pare stia dando al confronto. Nel caso specifico della legge sull’equo compenso, l’introduzione di migliorie consentirebbe di raggiungere un testo, se non ancora perfetto, migliore ed in grado di essere il meno discriminate possibile” auspica Falcone.

contatti: https://www.iltributaristalapet.it/LAPET_WEB/IT/index.awp