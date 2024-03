Era Group: “Il mercato immobiliare di lusso attrae sempre di più”

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Il fondatore di Era Group, Giorgio Ciarrapico, parla della gestione degli immobili di alto valore storico ed architettonico

Cortina d’Ampezzo, 14 marzo 2024. Il mercato immobiliare di lusso richiede una gestione specifica, attenta alle esigenze dei clienti, estremamente professionale. Le proprietà immobiliari di questo tipo hanno vincoli urbanistici, caratteristiche architettoniche, aspetti tecnico-legali e culturali il cui rispetto e conoscenza sono fondamentali per operare in un segmento così prestigioso. Si tratta di una fascia di mercato composta da persone con esigenze particolari e che apprezzano questo tipo di proprietà, che spesso è difficile riuscire a soddisfare, composta per la maggior parte da cittadini italiani, diversamente da quello che si pensa solitamente. “L’opinione prevalente e diffusa è che solo gli stranieri abbiano la capacità di acquistare asset di questo segmento di mercato”, sottolinea Giorgio Ciarrapico, fondatore insieme a Veronica Valle di Era Group. “In realtà — prosegue Giorgio Ciarrapico — sono gli Italiani ad acquistare il più alto numero di immobili nel mercato delle case di lusso in quanto sono coloro che si sentono più affini e vicini alle tradizioni del nostro Bel Paese”. Era Group opera attraverso due prestigiose sedi a Roma, nel cuore della Capitale, e a Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti, gestendo compravendite immobiliari in una vasta area del territorio italiano che va dal Lazio, alla Toscana, all’Emilia Romagna e al Veneto. “L’acquisto e la vendita di dimore storiche, ville ed immobili di pregio culturale, richiede un’attenzione particolare da parte nostra — spiega Giorgio Ciarrapico — dobbiamo, quindi, essere sempre all’altezza per rispondere alle esigenze del cliente”. Le poche società del settore specializzate nella compravendita di immobili di valore elevato devono rispondere a standard specifici sia nella gestione dei passaggi di carattere tecnico che, soprattutto, nella relazione con la clientela. “Ci rivolgiamo ad un pubblico disposto ad investire per provare l’emozione di vivere in realtà uniche. Per queste esigenze — prosegue il fondatore — mettiamo a disposizione un team di professionisti specializzati in ogni singola area, rispondendo alle più complesse necessità di ogni nostro cliente”. Grazie ad avvocati, architetti, geometri e ingegneri presenti all’interno dell’azienda, esperti nei recuperi di proprietà prestigiose ed ambienti storici, Era Group sviluppa progetti capaci di riportare all’antico splendore dimore di città e di montagna, tenute storiche e ville, mantenendo lo charme senza perdere di vista la necessità di una fruibilità up to date con i sistemi tecnologici che oggi il mercato offre. Un ragionamento visibile si riscontra nella realizzazione della sede di Cortina d’Ampezzo nel Palazzo “Luce delle Dolomiti” (ex Telve) in Largo Poste n. 18, progettato dall’Architetto Edoardo Gellner in occasione delle Olimpiadi del 1956 per ospitare il centro nevralgico delle telecomunicazioni per i giornalisti ed il pubblico mondiale. “Per noi era essenziale avere uno spazio importante di uffici dedicato alla nostra clientela, con sale riunioni, showroom e punti operativi – evidenzia Giorgio Ciarrapico – una scelta voluta fortemente per accostare Era Group ad un simbolo di rinascita, di crescita e di sviluppo futuro, valori nei quali identifichiamo la nostra azienda. Questo intervento di riqualificazione è la sintesi della nostra visione di ciò che intendiamo come sviluppo: mantenere un trait-d’union tra la storia e la cultura.”

CONTATTI: https://www.eragroup.it/