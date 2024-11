Erminio Ciurlia, Energym: “La ginnastica artistica, strumento di crescita per i più piccoli”

20 Novembre 2024

(Adnkronos) – A Casarano (Lecce), una cooperativa sportiva ha avviato un nuovo progetto rivolto ai giovani puntando, su valori come disciplina, autostima e benessere. “Dal bodybuilding al Functional Training, ogni nostra attività pone al centro il benessere della persona”

Casarano (LE), 20 novembre 2024.Lo sviluppo di un territorio, la crescita di una comunità, non passano soltanto dalle classiche voci di turismo, imprenditoria e commercio. Diffondere la cultura di sport, salute e benessere, infatti, rappresenta oggi uno dei più importanti investimenti da fare, soprattutto per i più piccoli.

È questo uno degli obiettivi con i quali è nata a Casarano (Lecce) la Cooperativa Sportiva Dilettantistica Energym, fondata da Erminio Ciurlia, il cui passato sportivo, ha dato un importante slancio al progetto:

«Ho praticato ginnastica artistica sin da bambino. Negli anni Novanta, fra gli altri, ero ad allenarmi accanto a campioni del calibro di Jury Chechi, lavorando in nazionale sulle mie discipline: corpo libero, parallele e volteggio».

Discipline che lo stesso Ciurlia ha voluto portare nella sua palestra, dando vita all’ambizioso progetto di avvicinare i più piccoli al mondo della ginnastica artistica:

«Si tratta di uno sport in grado di formare i bambini fisicamente e caratterialmente. La ginnastica artistica insegna a prendere decisioni velocemente e aiuta a sviluppare una buona autostima».

Due valori fondamentali soprattutto per chi, come bambini e ragazzi, hanno bisogno di acquisire strumenti per affrontare con maggior sicurezza il mondo di domani.

Una prospettiva che, nel caso di Energym, ha alla base costanza e disciplina:

«Sono elementi imprescindibili per scoprire il fascino della ginnastica artistica. In Italia, nonostante gli incredibili risultati alle Olimpiadi di Parigi, i praticanti sono ancora pochi. Spesso bambini e bambine si avvicinano a questa attività per poi abbandonarla subito dopo».

Colpa, in alcuni casi, di ambienti troppo ambiziosi o pressanti dal punto di vista di risultati che devono arrivare subito, soprattutto quando si parla di agonismo. Ma anche in questo, spiega Ciurlia, la realtà di Energym ha avviato il progetto con l’intenzione di distinguersi:

«L’approccio educativo è fondamentale. I bambini vanno accolti senza giudizi, in un clima che rispetti i loro tempi e capacità. La ginnastica artistica può essere uno veicolo di crescita incredibile. Ogni disciplina educa a convivere con la frustrazione degli errori. Ogni tentativo di completare un esercizio porta a un progressivo miglioramento. È così che si imparano non soltanto i propri limiti, ma anche le proprie capacità nascoste».

Capacità che, nel caso di Energym, emergono anche fra gli adulti. L’inserimento di anelli, travi, parallele e corpo libero, infatti, è soltanto una delle ultime novità di una palestra che sin dall’inizio è nata per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Dalla sala pesi al bodybuilding, passando per il Functional Training, Spinning e Pilates, la Energym è studiata per rispondere alle necessità di chi cerca un allenamento completo, con attrezzature moderne e personale qualificato.

Il tutto per una mission che va oltre la semplice attività sportiva:

«Per noi il benessere della persona è al centro di tutto. Ognuno, attraverso qualsiasi tipo di esercizio quotidiano, hanno l’opportunità di scoprire un modo nuovo di stare con sé stesso, crescendo in fiducia, e serenità sia fisica che mentale».

