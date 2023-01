Esaote presenta in anteprima mondiale il nuovo ecografo MyLab™X90

Gennaio 26, 2023

Sistema premium innovativo che integra l’eccellenza delle performance con l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare i flussi di lavoro e supportare sistemi sanitari evoluti e interconnessi

MANAMA, Bahrain, 26 gennaio 2023 /PRNewswire/ — Oggi Esaote, azienda italiana leader nel settore biomedicale – in ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e Information Technology per la sanità – presenta in anteprima mondiale il nuovo sistema ecografico premium MyLab™X90.

“Accuratezza e precisione nell’intera catena di generazione dell’immagine, velocità di elaborazione dei dati e gestione nativa di applicazioni AI-based, sono il cuore di MyLab™X90,” dice Guillaume Gauthier, Global Product Marketing Manager. – “Oltre a fornire immagini di alta qualità e soluzioni cliniche avanzate, abbiamo voluto rivoluzionare alcuni flussi di lavoro, aumentando la velocità e l’accuratezza dell’analisi e migliorando l’esperienza dell’operatore e il risultato clinico dei pazienti.”

MyLab™X90 offre componentistica premium, a partire da una rinnovata famiglia di sonde XCrystal e da un esclusivo schermo e-led dual-layer Barco, che assicurano un’eccellente visualizzazione delle immagini, con una risoluzione di contrasto molto elevata, nettamente superiore alle altre linee di prodotto.

MyLab™X90 offre anche soluzioni ergonomiche e cliniche avanzate che mettono al centro gli operatori, estendendo la capacità di analisi dei dati e assicurando una customer experience unica, basata sulla confidenza diagnostica, su automatismi che rendono le tecnologie avanzate più fruibili e disponibili nella routine clinica.

“Siamo molto soddisfatti di questo risultato, frutto dei consistenti investimenti e dell’intensa attività in Ricerca & Sviluppo. Il nuovo MyLab™X90, dal design tutto italiano, rappresenta un’ulteriore evoluzione nell’offerta di tecnologie al servizio della cura e del benessere delle persone” dichiara Franco Fontana, CEO Esaote. “È il risultato di investimenti strategici e di un team internazionale e multidisciplinare, capace di cogliere le sfide dell’innovazione e di anticipare le esigenze di sistemi sanitari più evoluti e interconnessi. Crediamo che questi aspetti, uniti alle più recenti tecnologie, possano contribuire significativamente a migliorare il livello di cura dei pazienti e siamo contenti di contribuire attivamente a questo fine.”

Per il lancio in anteprima mondiale Esaote ha scelto Manama, contesto internazionale e vivace hub multiculturale. L’evento, che si svolgerà alla presenza delle autorità del Bahrain e di esperti clinici internazionali, sarà trasmesso in live streaming sulla pagina LinkedIn di Esaote (https://www.linkedin.com/events/mylab-x90livestreaming-a-i-augm7021420599726026753/) e sarà successivamente disponibile su mylabx90.com.

Il nuovo MyLab™X90 sarà presentato ad Arab Health 2023 (Dubai, 30 gennaio – 2 febbraio) e al Congresso Europeo di Radiologia(ECR) 2023 (Vienna, 1-5 marzo).

510(k) in attesa di approvazione da parte di FDA, non disponibile per la vendita negli Stati-Uniti

Esaote

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 1.180 persone. Con sede a Genova e Firenze e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 100 Paesi nel mondo. www.esaote.com

