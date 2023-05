Esclusiva Bigo Live’s: Parliamo di calcio con Maradona Jr. per gli amanti dello sport.

Maggio 31, 2023

ROMA, 31 maggio 2023 /PRNewswire/ — Bigo Live la piattaforma leader mondiale di live streaming è entusiasta della tanto attesa sessione in diretta streaming con l’allenatore di calcio italiano ed ex giocatore, Diego Maradona Junior. Essendo figlio della leggendaria icona del calcio, il legame di Maradona Junior con i recenti vincitori del campionato Serie A, il SSC Napoli, è diventato un’accattivante storia del folclore del calcio.

Diego Maradona Jr. è un allenatore di calcio italiano, ex giocatore di calcio e giocatore professionista di beach football. Ha rappresentato l’Italia nel beach football, vincendo alcuni campionati e ora è il principale allenatore per la squadra del Napoli United. Nel celebrare il recenteScudettodel Napoli, l’evento Parliamo di calcio con Maradona Jr attirerà gli appassionati di questo sport con una sessione in diretta streaming che consentirà ai tifosi di immergersi totalmente nel calcio e sperimentare un modo fantastico di interagire con la famosa star del calcio e con altri tifosi di questo sport.

In programma questa sera, dalle 20:00 alle 21:00 (CEST), la diretta streaming sull’app Bigo Live promette un’indimenticabile serata di discussioni sul calcio, giochi e opportunità di videochat dirette con Diego Maradona Jr.. Questa esclusiva è arrivata dopo il successo dello speciale sul calcio di dicembre 2022 con l’ex star della Fiorentina e dei Rangers FC, Lorenzo Amoruso e l’ex giocatore della Lucchese e del Cagliari, Stefano Bettarini.

L’evento consisterà in tre entusiasmanti sessioni appositamente realizzate per intrattenere e coinvolgere il pubblico in un’esperienza immersiva. La prima sessione presenterà un’intervista esclusiva con Diego Maradona Jr., che offrirà approfondimenti sulle sue esperienze personali e professionali. I fan avranno l’opportunità di porre domande stimolanti, esplorando la vita, le esperienze e le opinioni di Maradona Jr.

Durante la seconda sessione, gli spettatori possono prevedere divertenti giochi che coinvolgeranno Diego Junior, Lisa e alcuni partecipanti tra il pubblico, in un’atmosfera vivace e interattiva. I partecipanti avranno la possibilità di mostrare le proprie conoscenze sul calcio, partecipare a gare amichevoli o chiacchierare e provare la gioia di uno spirito di squadra virtuale.

Il gran finale dell’evento consentirà a spettatori selezionati di collegarsi direttamente con Diego Maradona Jr. attraverso un’emozionante esperienza di videochat. I fortunati parteciperanno a una conversazione in tempo reale con Maradona Jr., condividendo con lui la loro passione per questo sport e creando dei ricordi unici.

“Social network sono un ottimo modo per comunicare con molte persone che hanno gli stessi interessi e combattere l’isolamento. Con la sua ampia base di utenti globale interattiva, Bigo Live può aiutare i fan calcistici ad ampliare le loro possibilità e raggiungere più persone. Soprattutto attraverso funzioni come il multi-room, che permeation a gruppi di fan di riunirsi online proprio come farebbero offline.” ha commentato Maradona Jr. riguardo al prossimo evento.

Non perdere questa incredibile opportunità di entrare in contatto con Diego Maradona Jr. e altri appassionati di calcio. Per partecipare a questo straordinario evento in diretta streaming, è sufficiente scaricare e registrarsi sull’app Bigo Live.

Utilizzando l’apposito BIGO ID: DiegoMaradona Jr., i fan possono immergersi senza fatica nel mondo accattivante della diretta streaming, entrare in contatto e interagire con persone affini a loro in ogni parte del mondo.

Informazioni su Bigo Live

Bigo Live è una delle community social di diretta streaming al mondo che cresce più rapidamente, consentendo agli utenti di trasmettere in tempo reale e di condividere momenti della propria vita, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da ogni parte del pianeta. Bigo Live ha circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel settore della diretta streaming. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di Panorama Bigo Technology, con sede a Singapore.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2087496/1.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1476800/Bigo_Live_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/esclusiva-bigo-lives-parliamo-di-calcio-con-maradona-jr-per-gli-amanti-dello-sport-301838658.html