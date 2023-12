Esiste il cibo perfetto?

Dicembre 5, 2023

Il nuovo libro di dss+ esorta il settore alimentare a trasformarsi e ricostruirsi per un futuro sostenibile.

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 5 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Oggi dss+ ha annunciato la pubblicazione di un nuovo libro, ‘How To Create A Sustainable Food Industry – A Practical Guide to Perfect Food’. Redatto da esperti dell’industria alimentare e del mondo accademico e pubblicato da Routledge, il libro esplora le nuove opportunità per trasformare e migliorare la value chain nel mondo food. Nel nuovo libro di dss+, esperti di sustainable operations esplorano scelte e decisioni che potranno proteggere e trasformare il sistema alimentare globale. Essi demistificano una serie di temi legati al mondo food e utilizzano casi studio per fornire indicazioni su come analizzare la sostenibilità e fare le giuste scelte strategiche per guidare efficacemente una trasformazione che sia incentrata sulle persone, sia all’interno delle organizzazioni che attraverso le catene del valore.

Secondo i dati FAO, l’industria alimentare è responsabile del 31% delle emissioni di gas serra, del 70% dell’utilizzo globale di acqua dolce, del 38% del consumo di suolo e dell’80% della perdita di biodiversità1.

Commentando l’obiettivo del nuovo libro, Melissa Barrett, Global Managing Director, Corporate Impact & Practices di dss+, ha dichiarato: “Io e gli altri autori volevamo creare una guida pratica per aiutare le aziende dell’industria alimentare a orientarsi tra i complessi temi della sostenibilità. Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo sfruttato una vasta esperienza, dati e strumenti che potessero aiutare a semplificare i processi decisionali e guidare le azioni concrete per supportare una trasformazione sostenibile.”

“È giunto il momento per le aziende di decidere cosa sia più importante per loro e per i loro clienti”, afferma l’autore Carlo Alberto Pratesi, ordinario di marketing dell’Università Roma Tre e presidente di EIIS – European Institute of Innovation for Sustainabilty. “Ciò che può sembrare perfetto per alcuni lascia spazio a miglioramenti per altri. La maggior parte di noi vorrebbe un cibo che risponda a tutti gli obiettivi di sostenibilità, ma è inevitabile fare dei compromessi. Speriamo che il nostro libro possa aiutare le aziende a trovare il loro cibo perfetto, nella convinzione che non c’è nulla di più pratico di una buona teoria.”

La domanda di cibo è in crescita, con una popolazione mondiale destinata a raggiungere i 10 miliardi entro il 2050. Secondo il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), si prevede che la domanda di cibo aumenterà del 60% entro il 20502.

Gli autori sostengono che la crescita della popolazione mondiale e l’aumento della domanda di cibo e risorse rappresentino una sfida decisiva per l’industria alimentare e agricola. Per soddisfare una maggiore domanda di produzione e gestire le risorse naturali del Pianeta, l’industria e la società devono trasformarsi radicalmente verso un’economia sostenibile. Più in generale, l’esigenza di trasformazione si estende alla domanda dei consumatori, a tutto il business, alle dinamiche di produzione e alle catene di approvvigionamento.

Nell’introdurre il libro, Juan Aguiriano, Group Head of Sustainability and Technology Ventures di Kerry Group, si chiede: “Come possiamo progettare un sistema alimentare che sia in grado di nutrire 10 miliardi di persone con cibo gustoso e sano e nutriente ogni giorno, che sia culturalmente accettabile ed equo per le persone, che non contribuisca al propagarsi di malattie, che non sprechi il 30% del cibo prodotto, che non esaurisca il 70% dell’acqua disponibile e che sia in grado di rigenerare i suoli e la biodiversità, limitando al tempo stesso il riscaldamento globale al di sotto di 1,5°? Trasformare i sistemi alimentari e unire le competenze dell’ingegno umano a leader che prendano decisioni giuste e consapevoli, come consigliato in questo libro, è una combinazione vincente.”

