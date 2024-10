“Essere leader in un mondo complesso” di Alessandro Cravera

29 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Al via “I Dialoghi del Bene” al PalaSì! di Terni, rassegna culturale ideata e condotta da Sauro Pellerucci

Terni, 29 ottobre 24.Dal prossimo 7 novembre, presso il PalaSì! di Terni, prenderà il via la rassegna culturale “I Dialoghi del Bene”, un ciclo di incontri ideato e condotto da Sauro Pellerucci, Presidente dell’Associazione “Io Sono Una Persona Per Bene” e Founder della Digital Human Company Pagine Sì! S.p.A.

Il primo appuntamento – fissato per il 7 novembre alle ore 18.00 presso il Salone Bazzani del PalaSì! – vedrà protagonista Alessandro Cravera, consulente e partner di Newton S.p.A., docente presso la 24 Ore Business School e autore del libro Essere leader in un mondo complesso (Egea Editore).

L’evento si aprirà con i saluti introduttivi di Marco Centinari, Presidente della Sezione di Terni Confindustria Umbria, che ha patrocinato l’iniziativa, e offrirà una riflessione su quanto siano necessari nuovi modelli di leadership in un’epoca caratterizzata da sfide sempre più complesse, dove i leader sono chiamati ad affrontare l’incertezza e guidare le organizzazioni verso un futuro sostenibile.

Nel suo libro Essere leader in un mondo complesso, Cravera esplora infatti il ruolo della leadership in un contesto globale in continua evoluzione, sottolineando come la capacità di influenzare positivamente le persone e affrontare le complessità del mondo attuale, sia diventata una competenza essenziale per chiunque ricopra ruoli di responsabilità.

“Cravera ci offre uno sguardo lucido su come essere leader oggi significhi saper ascoltare, adattarsi e orientarsi verso un bene più grande e condiviso”, ha dichiarato Sauro Pellerucci. “Con il suo intervento, inauguriamo un ciclo di incontri che mira a ispirare il pubblico a riflettere sul concetto di bene comune e sull’importanza di una leadership che sappia promuovere una crescita sostenibile.”

La rassegna ideata e condotta da Pellerucci, proseguirà con altri ospiti autorevoli, come Attilio Pisanò, docente di Filosofia del Diritto presso l’Università del Salento, e Stefano Zamagni, celebre economista noto per i suoi studi sull’economia civile e sul bene comune.

Ogni incontro, offrendo occasioni di dialogo e confronto, ha l’obiettivo di incoraggiare la partecipazione attiva della comunità. “I Dialoghi del Bene” si inseriscono nell’ambito del progetto “Il Mondo delle Persone per Bene”, iniziativa nata per diffondere buone pratiche e valori che contribuiscano a migliorare la qualità della vita nella società. Gli incontri si terranno presso il PalaSì! di Terni, un luogo simbolico di dialogo e confronto, che ospita la sede della Digital Human Company Pagine Sì! S.p.A. di cui Sauro Pellerucci è Founder.

Informazioni sull’evento:

•Data: 7 novembre 2024

•Orario: 18.00

•Luogo: PalaSì!, Terni

•Ingresso: libero fino ad esaurimento posti