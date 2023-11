Essere Presenza – Corso Mindfulness online per coltivare l’armonia dell’essere

Novembre 6, 2023

(Adnkronos) – Come assaporare la vita in presenza mentale e lasciar andare la sofferenza

LA PAURA DELLA TRASFORMAZIONE

Lecce, 6 novembre 2023. Molte persone si perdono nel fare. Si identificano completamente con il fare, perciò vivono in uno stato di stress e di ansia, inconsapevoli della dimensione dell’Essere.

Quando propongo la pratica della Mindfulness a delle persone che percepisco in difficoltà, capita spesso di sentirmi rispondere “Sto troppo male per affrontare il malessere” oppure ‘Sono troppo impegnato, non ho tempo’.

Questa è sempre una bugia, non è mai stato vero, non ha mai descritto la realtà ed è stato provato il contrario milioni di volte – eppure la mente (che mente) ama usare a volte queste folli spiegazioni.

Qual è la verità?

La verità è che hai paura della trasformazione e non vuoi ammetterlo. La sofferenza è brutta – ma la conosci e ciò che conosci ti spaventa molto meno. La tua sofferenza è la tua zona di comfort. La conosci, ti fidi di lei, la inviti ogni giorno nella tua vita, la nutri e la curi, te la tieni stretta e ti dà anche la possibilità di lamentarti e di dare la colpa ad altri o altro. Che vuoi di più della vita? Perché lasciare uno stato così confortevole e imbarcarsi per un viaggio nello sconosciuto?

Hai paura della trasformazione perché non sai come sarà, non sai se funzionerà, non sai quando esattamente si conclude, quanto tempo ci vuole e come starai strada facendo. Non sai niente e non hai nessuna sicurezza. Hai bisogno di fidarti ma la tua mente riesce solo a fidarsi di una perfezione non prevista su questa terra. Qui trovi solo esseri umani come te, impermanenti e fallibili come te, non troverai mai perfezione.

Niente e nessuno ti fa soffrire. Lo puoi fare solo tu.

E niente e nessuno ti trasformerà. Anche qui – lo puoi fare solo tu.

Lo fai tu, caso mai, aprendoti a qualcosa di sconosciuto e incerto dicendo alla mente: “Quando sto male vado dal medico. Quando ho freddo mi metto un maglione. Quando piove uso l’ombrello. Non si può stare troppo male per meditare. Non è vero che adesso non è il momento. È vero, cara mente, che attualmente non sei dalla mia parte. Tu vuoi preservare la sofferenza, che è il tuo habitat naturale, anche per mantenere il tuo totale potere su di me, mentre io sto già uscendo dalla sofferenza e mi sto liberando dal tuo controllo. E per farlo ho bisogno di non ascoltarti e di non seguirti.

“Sto male. Per favore aiutatemi.”

Lo puoi fare solo tu. Aiuta te stesso/a. E inizia smettendo di inventarti scuse. Se stai veramente male allora il tuo momento è adesso. La tua vita è adesso, solo e sempre adesso. Non avrai mai nessuna sicurezza. Medita e pratica l’amore per te stesso/a. Ha fatto bene a innumerevoli persone. Da millenni. Il resto sono – quasi sempre – balle. Punto e basta.

ESSERE PRESENZA – CORSO MINDFULNESS ONLINE PER COLTIVARE L’ARMONIA DELL’ESSERE

Vivere nell’armonia e nella pace comporta sempre la dimensione dell’Essere, la dimensione della spaziosità.

Quando impari a bilanciare l’Essere e il fare, la tua vita risulta armoniosa e potenziata. L’intelligenza creativa dell’universo inizia a operare non solo attraverso la tua mente ma anche sotto la superficie delle cose, influendo su altre persone e situazioni che favoriscono il tuo progetto di vita.

Attraverso le varie pratiche formali di Mindfulness e specifici esercizi di consapevolezza, possiamo riconoscere l’attività abituale della mente (e imparare a non identificarci con essa) sintonizzandosi su ciò che è reale/piacevole. Ciòci porterà verso un’esperienza piacevole ed armoniosa della vita, mentre si svolge momento per momento, lasciando andare a poco a poco ogni tipo di tensione o disarmonia.

