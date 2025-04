ESTEVE firma un accordo di licenza per un trattamento del grave deficit primario del fattore di crescita insulino simile 1

1 Aprile 2025

BARCELLONA, Spagna, 1 aprile 2025 /PRNewswire/ — ESTEVE ha firmato un accordo di licenza e fornitura con Eton Pharmaceuticals per i diritti globali per Increlex®, con l’esclusione degli Stati Uniti.

Questo prodotto biologico, il primo di questo tipo nel portafoglio di ESTEVE, è utilizzato per il trattamento a lungo termine del ritardo della crescita nei pazienti di età compresa tra 2 e 18 anni dovuto a un disturbo noto come “grave deficit primario del fattore di crescita insulino simile 1 (SPIGFD). I pazienti affetti da questa patologia presentano bassi livelli dell’ormone fattore di crescita insulino simile 1 o IGF-1, necessario per una crescita normale.1

“Poiché si tratta di una malattia rara, i pazienti affetti da SPIGFD spesso incontrano difficoltà associate a una diagnosi corretta tardiva, con conseguente ritardo nell’inizio del trattamento e un accesso limitato alla terapia adeguata. Ciò comporta un impatto notevole sulla salute fisica e sulla qualità di vita di questi pazienti.2 La consapevolezza della patologia e l’approccio multidisciplinare sono fondamentali per migliorare la vita di queste persone. Questo farmaco standard di cura è perfettamente in linea con la nostra strategia, che si concentra su trattamenti altamente specializzati per esigenze terapeutiche e dei pazienti fortemente insoddisfatte”, conferma José María Giménez Arnau, Direttore scientifico e medico di ESTEVE.

Increlex® è stato designato come “farmaco orfano” (un farmaco utilizzato nella cura delle malattie rare) nel 2006.1 È approvato dalla Food and Drug Administration (FDA)3 statunitense e dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA)1 ed è autorizzato in 40 territori.

Riferimenti

Informazioni su ESTEVE

ESTEVE (www.esteve.com) è una società farmaceutica globale con un chiaro obiettivo: migliorare la vita delle persone. Fondata nel 1929 e con sede a Barcellona, ESTEVE vanta una forte presenza internazionale con filiali in ambito farmaceutico in Spagna, Portogallo, Italia, Germania, Francia, Regno Unito e Stati Uniti.

ESTEVE si concentra sulla distribuzione di trattamenti altamente specializzati che rispondono a importanti esigenze mediche insoddisfatte in diverse aree terapeutiche. Oltre alla nostra innovativa attività farmaceutica, offriamo servizi completi di produzione su contratto (CMO), specializzati nella produzione di principi attivi farmaceutici (API) attraverso strutture di altissimo livello in Spagna, Messico e Cina.

Il forte impegno di ESTEVE nel rispetto dei suoi valori fondamentali (importanza delle persone, la trasparenza e la responsabilità) rimane al centro di tutto ciò che fa.

Per maggiori informazioni:

Irene Simón, Responsabile delle comunicazioni esterne globali e ESG, ESTEVE Tel.+34 934 466 000 – isimon@esteve.com

Gemma Mestre, Responsabile delle comunicazioni esterne e digitali, ESTEVE Tel.+34 934 466 000 – gmestre@esteve.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2649909/ESTEVE_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/esteve-firma-un-accordo-di-licenza-per-un-trattamento-del-grave-deficit-primario-del-fattore-di-crescita-insulino-simile-1-302416882.html