ESY SUNHOME Presenta Le Capacità AI al Forum delle Nazioni Unite

19 Luglio 2024

VIENNA, 19 luglio 2024/PRNewswire/ — ESY SUNHOME, uno fornitore di soluzione di accumulo di energia, ha presentato le sue ultime capacità dell’intelligenza artificiale (AI) al Forum AI dei Paesi in via di sviluppo “2024: Fair AI for a Fair World”, ospitato presso l’Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna dal 17 al 18 luglio. Il forum ha riunito i professionali del settore in tutto il mondo e ha mirato a colmare il divario digitale e promuovere l’innovazione sfruttando l’AI per apportare cambiamenti tangibili ai paesi in via di sviluppo.

In qualità di partecipante invitato, ESY SUNHOME ha impegnato nelle discussioni e ha dimostrato come le tecnologie AI si applicano ai sistemi di gestione intelligente dell’energia per ottimizzare l’utilizzo dell’energia, elevare il livello di vita, ridurre gli sprechi energetici e mitigare le emissioni di carbonio.

Integrando l’AI nella sua attuale serie HM e nei prodotti futuri, ESY SUNHOME utilizza l’analisi dei grandi dati per ottimizzare dinamicamente le strategie di consumo energetico in tempo reale. Questa tecnologia raccoglie e analizza i dati degli utenti sull’utilizzo dell’elettricità e sullo stile di vita, offrendo le modalità operative personalizzate e gli consigli sullo stile di vita per migliorare significativamente l’esperienza dell’utente e l’efficienza energetica.

La tecnologia AI della marca offre vantaggi significativi agli utenti, come:

La ricerca e sviluppo di ESY SUNHOME evidenzia anche il potenziale impatto dell’AI in varie aree:

Maggie Xie, Responsabile vendite (Italia) di ESY SUNHOME, ha sottolineato: “ESY SUNHOME è all’avanguardia nell’innovazione integrando l’AI per ottimizzare i sistemi di accumulo dell’energia. I nostri prodotti accumulano l’energia in modo efficiente, migliorando al tempo stesso la comodità e l’efficienza attraverso l’AI. Questo approccio rende pratica e attraente la vita sostenibile, ottimizzando l’utilizzo dell’energia, risparmiando sui costi, prolungando la vita del sistema e promuovendo la sostenibilità ambientale.”

ESY SUNHOME si dedica all’innovazione continua nelle soluzioni di accumulo dell’energia e all’espansione delle applicazioni AI nella gestione dell’energia. La marca si impegna ad approfondire le collaborazioni globali per promuovere lo sviluppo energetico sostenibile, a vantaggio di più utenti e comunità.

Per ulteriori dettagli, si prega di visitare: www.esysunhome.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2465011/ESY_SUNHOME.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/esy-sunhome-presenta-le-capacita-ai-al-forum-delle-nazioni-unite-302201605.html