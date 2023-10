ETHARA: L’ICONA GLOBALE SHANIA TWAIN APRIRÀ IL CONCERTO YASALAM DOPO GARA DI SABATO ALL’ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 DI FORMULA 1

Ottobre 18, 2023

ABU DHABI, EAU, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ — Con la stagione di Formula 1 che si avvia verso le ultime settimane di gara, Ethara ha svelato l’ultimo atto dei concerti Yasalam dopo-gara di quest’anno. L’icona globale del pop e della moda Shania Twain si esibirà all’Etihad Park sabato 25 novembre in occasione dell’Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 di Formula 1.

In qualità di una delle più riconosciute pioniere della musica con oltre 100 milioni di vendite di album in tutto il mondo, Shania Twain rimane l’artista country pop più di successo di tutti i tempi nella sua illustre carriera musicale di 30 anni. Con tre album di diamante consecutivi, Twain si dirige ad Abu Dhabi dopo un tour globale in cui ha fatto il tutto esaurito per promuovere l’ultimo album, Queen of Me, ed è pronta a entusiasmare le folle col suo enorme catalogo di hit durante il fine settimana dell’Abu Dhabi GP.

Quanti hanno il biglietto per la gara potranno assistere a una performance elettrizzante della vincitrice di cinque Grammy Award, con hit iconiche tra cui Any Man of Mine, That Don’t Impress Me Much, You’re Still the One e Man! I Feel Like A Woman! che la superstar globale porterà sul palcoscenico dell’Etihad Park a novembre.

Shania Twain va ad aggiungersi al già premiato programma per i concerti dopo-gara di Yasalam di quest’anno, con Ethara che annuncia chi aprirà le danze giovedì e domenica all’Etihad Park questo novembre. Date le stelle globali che si esibiranno, tra cui Tiësto e Ava Max, nonché i Foo Fighters, gruppo entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, il finale di stagione per la F1 2023 si prospetta essere più grande che mai.

Saif Rashid Al Noaimi, AD di Ethara, ha dichiarato: “È con vero piacere che annunciamo l’ultimo atto ad aprire i concerti dopo-gara di Yasalam di quest’anno e a dare il benvenuto ad Abu Dhabi alla superstar mondiale della musica Shania Twain. È una pioniera di fama internazionale e continua a infrangere i confini in un’incredibile carriera pluripremiata di 30 anni.

“Aggiungere un’artista del calibro di Shania al nostro programma con alcuni dei nomi più grandi al mondo, tra cui Foo Fighters, Tiësto e Ava Max, non solo dimostra la portata dell’Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 di Formula 1, ma aggiunge anche alla varietà di intrattenimento che offriamo ai fan man mano che vediamo evolvere di anno in anno le richieste di una diversa demografia dei fan. Non vediamo l’ora di annunciare il nostro atto di chiusura nelle prossime settimane per quello che sarà un fine settimana memorabile ad Abu Dhabi.”

Nell’ambito dell’Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023 di Formula 1 di quest’anno, il partner fondatore e& prenderà parte come presenting partner per gli iconici concerti dopo-gara di Yasalam, sostenendo il più grande fine settimana di eventi della regione durante l’Abu Dhabi GP di quest’anno. I detentori di biglietto per la gara potranno passare al Golden Circle Upgrade per godere al massimo del concerto post-gara di Yasalam. Esso garantisce l’accesso ai concerti, posti più vicini al palco e alle stelle AAA, l’ingresso rapido e dei punti dove bere dedicati. Uno sconto per prenotazioni anticipate sul passaggio al Golden Circle Upgrade è disponibile per un periodo limitato di 48 ore.

Il fine settimana concluderà la stagione più lunga nella storia della F1 ed è destinato a stabilire nuovi standard sia dentro che fuori dalla pista dopo il record di presenze del 2022 da giovedì 23 a domenica 26 novembre a Yas Island.

Gli organizzatori hanno confermato che restano poche opzioni e biglietti per il finale della stagione di F1, inclusi pacchetti di ospitalità esclusivi e il pacchetto West Straight Grandstand, che include i biglietti per il GP di Abu Dhabi di F1, il Campionato Mondiale FIM Supercross e le sessioni di test Pirelli a Novembre.

I fan possono aggiudicarsi il proprio posto al più grande evento sportivo e di intrattenimento della regione su: www.abudhabigp.com

