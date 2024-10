Ethypharm annuncia la nomina di Éric CHEVALIER a Direttore Risorse Umane del Gruppo

4 Ottobre 2024

SAINT-CLOUD, Francia, 4 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Denis DELVAL, Presidente e CEO del Gruppo Ethypharm, annuncia la nomina di Éric CHEVALIER a Direttore delle Risorse Umane del Gruppo con effetto dal 1° ottobre 2024.

Con 20 anni di esperienza nella funzione Risorse Umane, di cui 10 nell’industria farmaceutica, Éric Chevalier porta con sé un bagaglio di esperienze provenienti da diversi settori, che gli consentono di avere una visione globale e operativa delle problematiche HR.

Nel corso della sua carriera, Éric Chevalier ha ricoperto posizioni chiave in aziende leader. In particolare, è stato direttore delle risorse umane di Biogen per 4 anni, dopo essere stato responsabile delle risorse umane per diverse organizzazioni industriali presso General Electric Healthcare. Ha iniziato la sua carriera presso Coca-Cola Entreprises, dove ha trascorso 9 anni come HR generalist. Questi 20 anni di esperienza gli hanno permesso di acquisire una visione completa e integrata delle Risorse Umane, nonché una solida competenza nelle varie aree chiave delle Risorse Umane.

Più recentemente, in qualità di Direttore delle Risorse Umane di AstraZeneca Francia, Éric Chevalier ha supervisionato tutte le attività HR in Francia in un contesto di forte crescita. Ha contribuito alla creazione di organizzazioni ad alte prestazioni, promuovendo al contempo un ambiente di lavoro aperto e impegnato, incentrato sullo sviluppo delle competenze di tutti i dipendenti.

Éric CHEVALIER ha conseguito un Master 2 in Gestione delle risorse umane presso la CIFFOP – Université Panthéon Assas – Paris II e un Master in Economia presso Paris I Panthéon-Sorbonne.

Denis DELVAL, Presidente e CEO del Gruppo Ethypharm, ha dichiarato: “L’assunzione di questa posizione chiave per lo sviluppo e l’evoluzione di Ethypharm mi ha spinto a rivolgermi a un professionista esperto. Siamo convinti che Eric, con la sua esperienza e il suo approccio incentrato sulle persone, sarà in grado di sostenere la crescita del nostro Gruppo, rafforzando al contempo una cultura aziendale positiva e impegnata”.

Eric CHEVALIER, neo-direttore delle risorse umane, ha aggiunto: “Sono lieto di entrare a far parte di Ethypharm e sono entusiasta di contribuire a rafforzare la sua posizione di protagonista internazionale dell’industria farmaceutica. Non vedo l’ora di lavorare con i team per sviluppare i talenti e promuovere un ambiente di lavoro umano e collaborativo”.

Informazioni su Ethypharm

Ethypharm è un’azienda farmaceutica internazionale di medie dimensioni, con forti radici europee, che produce e fornisce farmaci essenziali, con particolare attenzione al sistema nervoso centrale (dolore grave e dipendenza), alle cure ospedaliere e alla medicina interna. Il nostro impegno è quello di migliorare la vita dei pazienti e avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

Ethypharm conta 1.700 dipendenti dedicati alle sue varie attività farmaceutiche, 1.400 dei quali in operazioni industriali.

I nostri sei siti produttivi situati in Francia, Regno Unito, Spagna e Cina hanno esperienza negli iniettabili e nelle forme solide orali complesse.

Con una presenza globale in 68 paesi, l’azienda commercializza i suoi prodotti direttamente in Europa e Cina e ha partnership strategiche nei mercati EMEA, NA, LATAM e APAC.

Ethypharm lavora a stretto contatto con le autorità e gli operatori sanitari per garantire che i suoi medicinali siano utilizzati in modo appropriato e che i pazienti possano accedervi.

Per saperne di più su Ethypharm, visita http://www.ethypharm.com e seguici su LinkedIn.

