Étoile Milano presenta Solitario Étoile™, un anello elegante ed esclusivo, impreziosito dalla pietra di Moissanite: più brillante, economica e sostenibile del diamante. La rivoluzione della gioielleria.

Marzo 5, 2024

(Adnkronos) – Milano, 5 marzo 2024. Una pietra più brillante, economica e sostenibile del diamante: è la pietra di Moissanite, protagonista di Solitario Étoile™, il nuovo anello di Étoile Milano, brand internazionale nato nel 2020. Un’alternativa molto più accessibile del diamante, ma senza scendere a compromessi.

Grazie alla formula esclusiva Étoile™ sviluppata da abili maestri gioiellieri, le gemme di Moissanite Étoile™, tagliate e lucidate a mano, hanno le caratteristiche ottiche, la luminosità e la bellezza di un diamante naturale, per lo 0.1% del prezzo. Anzi, garantiscono una brillantezza ancora maggiore, con un indice di rifrazione della luce di 2.69, superiore a quello del diamante, pari a 2.42. Solitario Étoile™ è disponibile nelle versioni a 1, 2 e 3 carati, per soddisfare i gusti di ogni cliente. Il cristallo è incastonato in un anello di argento 925 regolabile, lavato e lucidato a mano, garantendo resistenza senza pari. Ogni prodotto viene consegnato in un elegante cofanetto arancione e include un certificato di autenticità.

Scoperta nel 1893 nel meteorite ferroso Canyon Diablo dal Premio Nobel per la chimica Henri Moissan, da cui prende il nome, la Moissanite si rinviene in cristalli appiattiti esagonali fino a 5 mm. È inalterabile nel tempo in quanto molto resistente, con una durezza (9.25) solo seconda, di poco, al diamante (10). Oggi è ritenuto in tutto il settore come un materiale perfetto per le lavorazioni alternative al diamante.

Solitario Étoile™ e i cristalli in pietra di Moissanite, del tutto identici ai diamanti naturali, sono per caratteristiche e prezzo ideali come regalo in occasioni speciali, destinate a durare nel tempo. Sono inoltre una scelta convintamente diretta verso la sostenibilità, in quanto completamente estranea alle pratiche purtroppo molto diffuse nell’estrazione dei diamanti, che spesso vede sfruttati i minori dei Paesi più poveri del mondo.

Con Solitario Étoile™, Étoile Milano permette di indossare un prodotto esclusivo ed elegante, dalla qualità certificata dalle tante clienti in giro per il mondo. La gemma in Moissanite garantisce la stessa brillantezza del diamante a un millesimo del prezzo: la bellezza non è mai stata così a portata di mano.

Visita il sito: https://etoilemilano.com