Ettore Fieramosca Advisory Company affianca e supporta Save the Children per le Filiere Sostenibili e Responsabili

Maggio 22, 2023

(Adnkronos) – Roma, 22 maggio 2023 – Ettore Fieramosca, Advisory Company leader in Abito Agrifood, per la strutturazione delle operazioni straordinarie e nella valorizzazione delle filiere, continua e incrementa il supporto a Save the Children Italia, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine e garantire loro un futuro.

L’obiettivo è il consolidamento e la proposizione di filiere sostenibili e responsabili che sempre più vedono le aziende italiane coinvolte nella gestione di fornitori locali o direttamente nella produzione della materia prima.

“La sfida rappresenta ormai un vero schema di valore, conforme alla crescente regolamentazione ma anche, e a maggior ragione, in linea con l’eticità crescente dei consumatori e della società in generale”, dichiara Aurelio Latella, Founding Partner di Ettore Fieramosca “e noi vogliamo essere protagonisti nella costruzione con Save the Children di questi meccanismi di sostenibilità sociale complessiva, che consentano un equilibrato sviluppo delle comunità evitando innanzitutto lo sfruttamento della manodopera minorile”.

La collaborazione con l’Organizzazione, attiva da oltre un anno, è stata recentemente ampliata e mira a coinvolgere il maggior numero di aziende italiane presenti in tali filiere.

Operativamente il gruppo di lavoro vede l’affiancamento da parte di Ettore Fieramosca di un team di analisi e modellizzazione, di un gruppo di esperti tecnici agroalimentari e di altrettanti esperti di progettazione nei paesi in via di sviluppo che supporterà Save the Children Italia, il tutto per lanciare entro l’anno il maggior numero di cantieri con il coinvolgimento delle aziende leader italiane.

Per maggiori informazioni:

https://ettorefieramosca.it