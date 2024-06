Euro 2024– Belgio, Romania, Slovacchia e Ucraina: tutto in una notte La Turchia, vincente a 2,70 su Sisal.it, sogna gli ottavi con la Francia

25 Giugno 2024

(Adnkronos) – Roma, 25 giugno 2024 –Un girone incredibile, a Euro 2024, dove tutto può ancora accadere e si attendono 90 minuti, e oltre, di furore agonistico con in palio due, forse tre, posti tra le migliori 16 del torneo. Il Gruppo E si chiude con Ucraina-Belgio e Slovacchia-Romania. Tutte e quattro le formazioni sono a quota tre punti e, proprio per questo, sono ancora tutte in gioco per approdare alla fase a eliminazione diretta. I Diavoli Rossi partono favoriti, secondo gli esperti Sisal, a 1,67 contro il 5,00 di Mudryk e compagni mentre il pareggio è dato a 4,00. Le due nazionali si sfidano per la prima volta e difficilmente qualcuna terminerà con la porta imbattuta tanto che il Goal è in quota a 1,75. Visti i precedenti in questo Europeo, almeno lato Belgio, il VAR sarà protagonista a 3,75. Dopo essersi visto annullare dalla tecnologia la bellezza di tre reti in due gare, Romelu Lukaku vuole entrare finalmente nel tabellino dei marcatori: Big Rom primo marcatore si gioca a 4,60. Da un 10 all’altro perché Mychajlo Mudryk, gol o assist a 3,90, vuole trascinare l’Ucraina tra le migliori 16 d’Europa.

In contemporanea si gioca Slovacchia-Romania, una sfida che si gioca sul filo dell’equilibrio secondo gli esperti Sisal. Slovacchi che hanno sconfitto solo una volta la nazionale dell’est Europa addirittura nel lontano 42. Lobotka e compagni sono dati vincenti a 3,40 contro il 3,75 dei ragazzi di Iordănescu con il pareggio in quota a 2,00. Tante emozioni, posta in palio altissima e pochi gol: l’Under, a 1,35, appare ampiamente più probabile dell’Over, offerto a 3,00. Occhio ai cartellini perché un’espulsione si gioca a 6,75. Ivan Schranz, a segno a 5,00, sogna il terzo gol consecutivo nella competizione mentre la Romania si affida a Ianis Hagi, figlio d’arte della leggenda Gheorghe, in gol a 7,50, per proseguire la propria campagna europea.

Il girone F ha nel Portogallo la sua regina mentre Turchia, Repubblica Ceca e Georgia sono in lotta per qualificarsi agli ottavi. I lusitani sono favoritissimi, a 1,38, contro il 7,50 della nazionale caucasica mentre si scende a 5,00 per il pareggio. Calcolando qualche cambio iniziale, un gol dalla panchina, a 2,25, non è affatto da escludere al pari di un calcio di rigore, offerto a 2,80. Sempre e solo lui, sebbene ancora non abbia trovato la via del gol. Cristiano Ronaldo rimane la stella polare del Portogallo e la prima rete agli Europei è data a 1,72. La Georgia si affida invece al bomber di Euro 2024, Georges Mikautadze, nuovamente a segno a 4,50.

Match tutto da vivere anche quello tra Repubblica Ceca e Turchia, una sfida dove nessuna delle due cede un centimetro all’avversario. Non è un caso che, in undici precedenti, solo una volta si sia registrato il pareggio. Schick e compagni partono leggermente avanti a 2,60 rispetto al 2,70 dei ragazzi di Montella mentre il pareggio, offerto a 3,40, favorirebbe solamente Yıldız e compagni. Un goal da fuori area, che potrebbe risultare decisivo, a 3,25 ma anche un autogoal, che pagherebbe 9 volte la posta, potrebbe indirizzare la gara in un senso o nell’altro. Patrick Schick, a segno a 2,75, guiderà l’attacco della Repubblica Ceca mentre lo stesso Kenan Yıldız, nel tabellino dei marcatori a 4,00, vuole spingere la Turchia verso gli ottavi di finale dove, probabilmente, ci potrebbe essere la sfida alla Francia di Kylian Mbappé.

