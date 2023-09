Euro Torri, molto di più di un centro commerciale: la scommessa vinta da Gianni Castaldini

Settembre 5, 2023

(Parma, 5/09/2023) – Una galleria di insegne di alta qualità rende il centro alle porte di Parma un punto di riferimento per uno shopping dinamico e di tendenza, oltre a rassegne, spettacoli ed eventi a tema

Parma, 5/09/2023 – Unire il dinamismo commerciale di una città e la qualità delle firme dei suoi negozi storici in un’unica location? Non è shopping utopia, ma la scommessa vinta alle porte di Parma da Gianni Castaldini: una storia cominciata all’inizio del nuovo secolo quando, a valicare questa nuova frontiera del tradizionale mall a stelle e strisce, ci ha pensato l’imprenditore parmigiano, fondatore e ideatore di Euro Torri, centro commerciale senza piastra alimentare, inaugurato nel 2004 e con più di 50 negozi specializzati quasi esclusivamente in moda e abbigliamento.

Un’idea innovativa, figlia dell’esperienza positiva del Centro Torri – primo centro commerciale sul territorio aperto nel 1988 – che ha portato Euro Torri a diventare una vera e propria galleria commerciale alle porte della città e frutto della visione lungimirante di Castaldini. Con un solo obiettivo: tenere alta la qualità della proposta grazie alla ricerca continua di marchi, alla selezione attenta di partners commerciali e alla capacità di interpretare gusti e tendenze del pubblico, sia maschile che femminile.

Tra negozi che ricordano delle vere e proprie boutique con collezioni per tutti i gusti, l’obiettivo è cogliere e anticipare le tendenze, rispondendo alle esigenze di una clientela selezionata e abituata solo al meglio. Basta, infatti, passeggiare dentro il centro per capire l’eleganza e l’alta qualità dell’offerta delle insegne di Euro Torri, tra cui spiccano tante vetrine storiche della città e altri top brand della moda italiana e non solo.

Punto di riferimento per lo shopping di qualità senza rinunciare alla comodità, Euro Torri è però molto di più di un centro commerciale: nei suoi spazi si possono infatti trascorrere momenti di quotidianità, dall’aperitivo alla pausa pranzo, e assistere a iniziative per tutte le età, dalle rassegne di spettacoli serali agli eventi a tema con ospiti e personaggi famosi.

Contatti https://www.eurotorri.it/