EUROBET (Gruppo Entain) presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023

16 Luglio 2024

(Adnkronos) – Confermato l’impegno di Eurobet per la crescita sostenibile e responsabile

16 luglio 2024 – Eurobet, azienda leader nel settore dell’intrattenimento, pubblica oggi il suo Bilancio di Sostenibilità 2023, che rendiconta le performance dell’azienda in materia di ambiente, società e governance (ESG) e conferma l’impegno per una crescita sostenibile e responsabile.

Al centro del percorso di Eurobet i valori di innovazione e sostenibilità, essenziali per perseguire una strategia di crescita, che crei al tempo stesso le condizioni per un impatto positivo all’interno delle comunità di riferimento.

Oltre al benessere delle comunità in cui opera, l’azienda pone attenzione all’ambiente, alle proprie persone e all’innovazione tecnologica.

L’azienda si è impegnata a mitigare il suo impatto ambientale, attraverso iniziative di efficientamento energetico e della gestione dei rifiuti. Inoltre, ha promosso la mobilità sostenibile tra i propri dipendenti, incentivando l’utilizzo di mezzi alternativi all’auto e proseguendo con il progetto di rinnovamento della flotta auto aziendale.

Eurobet, con l’obiettivo di porre al centro la cura e il benessere delle proprie persone, ha investito in programmi di welfare, ha promosso lo sviluppo professionale – erogando quasi 42.000 ore di formazione – e ha creato un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso della diversità.

L’azienda ha rafforzato il suo supporto concreto ai territori e alle comunità dove opera, sostenendo progetti e iniziative a sostegno dello sport, quale strumento di promozione del benessere e dell’inclusione sociale. Nel contesto di questo impegno si inserisce il progetto del CSR Award, giunto nel 2023 alla seconda edizione. L’azienda ha sostenuto 15 progetti – per un valore di quasi 0.4 milioni di euro – presentati da associazioni del terzo settore attive su tutto il territorio italiano che utilizzano lo sport come strumento di inclusione e si impegnano a proteggere l’ambiente e le persone attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali.

Eurobet ha, complessivamente, restituito risorse al territorio sottoforma di gettito, per un valore di 407 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti in materia di sostenibilità nel 2023. Il nostro impegno per la crescita sostenibile nel lungo periodo è parte integrante della nostra strategia aziendale e continueremo a lavorare per migliorare le nostre performance negli ambiti ESG. Voglio ringraziare tutti i nostri stakeholder per il loro supporto e la loro fiducia. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per tutti.” Ha dichiarato Andrea Faelli, CEO di Eurobet Italia e responsabile del Gruppo Entain in Italia.

Eurobet Italia

Eurobet Italia S.r.l., con sede principale in Roma, è un concessionario di Stato per la raccolta di giochi e scommesse; svolge la sua attività attraverso una rete di circa 1.000 punti vendita distribuiti sull’intero territorio nazionale nonché attraverso il canale online. Nata nel 1995, oggi è parte del Gruppo Entain PLC quotato alla borsa di Londra (FTSE 100), leader nel settore dei giochi e delle scommesse nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Entain conta circa 25.000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce 24 brands iconici nel mondo dei giochi, sia online che nelle migliaia di punti della propria rete fisica.